預測市場賭盤席捲美國：是群眾智慧，還是內幕交易溫床？

如果大家有看過去年NBA總決賽，又或者是今年的金球獎（Golden Globes）頒獎典禮，大家都會應該會留意到Kalshi、Polymarket等兩大「預測市場」（prediction market）的廣告。

而經歷過Polymarket「賭盤」在2024年準確預測特朗普（Donald Trump）勝出美國總統大選，完勝當時還是以賀錦麗（Kamala Harris）稍微領先的各大綜合民調之後，CNN、CNBC、發行《華爾街日報》的道瓊斯、Yahoo金融等媒體都以不同方式跟Kalshi或Polymarket進行合作，實時使用這些預測市場的數據。

在2024年10月31日的大選前6日，特朗普在Polymarket上的勝算高達65％。（網站截圖）

據估計，在2025年的預測市場平台總交易量超過370億美元，其在2025年底的月交易量已比2024年初高出130倍。另一報告更預測，到2030年，預測市場的年交易量規模將會高達1萬億美元。

以現實事件的未來發展決定勝負的預測市場，在戰雲密佈的國際政治動盪大環境中亦持續引起內幕交易嫌疑。

Kalshi在2025年NBA總決賽播出的AI生成廣告：

國際政治變成內幕交易主題

本年2月12日，以色列正式起訴了一名後備役士兵和一名公民，指控他們利用機密資訊在Polymarket上面的相關軍事行動預測市場中下注。

如今，Polymarket上的最大賭盤之一就是「美國會在什麼時間之前會攻擊伊朗？」，市場投注額高達2.8億美元，當中預測美國會在6月30日前攻擊伊朗的機率高達60％。當然，隨着時間推移，認為在2月底前美國會攻擊伊朗的賭注（事件合約）價格持續下跌，暫時處於大約0.19美元的水平（如果最終美國真的在2月底前攻擊了伊朗，手持一注者將能收到1美元）。

雖然美國如今正在派出第二艘航母前往中東，但特朗普堅稱他希望和伊朗以談判解決分歧，而且美方和伊方在2月17日的日內瓦談判後也表示有進展。到底特朗普會否在短期內攻擊伊朗？大概連特朗普自己也不知道。

Polymarket上的最大賭盤之一是「美國會在什麼時間之前會攻擊伊朗？」，市場投注額高達2.8億美元。（網站截圖）

在不確定性之中，預測市場能為可以預先得知美國發動攻擊與否的內幕消息人士創造賺快錢的機會。

事實上，在本年1月3日美國短暫入侵委內瑞拉、擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的事件中，類似的內幕交易就已經出現過一次。當時，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）開始傳出爆炸前的三小時，Polymarket上馬杜羅在1月底前會被踢走的機率突然急升，由5到6％左右升至爆炸剛傳出時的大約12％。其中一個新註冊的帳號更下注3萬美元賭馬杜羅會被踢走，最終一個晚上之後就賺了超過40萬美元。

這種「巧合」確實難以讓人不相信是一場內幕交易。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅扣上手銬，被一眾美國緝毒局人員押解到紐約。（X/@BNODesk）

類似的事件多不勝數。例如去年10月委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在被告知獲得諾貝爾和平獎前幾個小時，其在Polymarket上的勝算突然從大約3.7%的低位，急升到70％左右；挪威諾貝爾研究所已為此展開調查。

又例如在Google去年底發布年度最熱門搜尋字詞排行榜的結果之前，有人透過在Polymarket上準確預測了23個主題中的22個，賺了近100萬美元。而同樣是在去年底，有帳戶透過提前預測OpenAI將會發布GPT-5.2的確切時間而賺取了1萬多美元。

在本年的美式足球超級碗（Super Bowl）預測市場中，一個在Kalshi平台上只註冊了一天的帳戶準確預測了超級碗中場表演期間20個事件中的17個，其中包括表演者Bad Bunny的特定選曲。當被問及Bad Bunny可否事先告訴其他人相關事實而讓他們進行下注時，Kalshi的CEO Tarek Mansour就表示這是「合乎規則的 （fair game）」。

2月8日，Bad Bunny在超級碗中場表演。（Reuters）

在去年10月的Coinbase第三季財報發布會上，CEO Brian Armstrong聲言他一直關注Coinbase在預測市場上的動態，因此即席將「比特幣」「以大幣」「區塊鏈」等詞語說了一遍。他的用意似乎是開玩笑，是想要嘲弄一下預測市場上預測誰人會在什麼場合提到哪一個特定詞語的所謂「提及市場」（mentions market）。

可是，Armstrong的舉動卻突顯出一個超越內幕交易的可能情境，那就是能夠影響賭盤事態發展的人一邊下注預測市場，一邊促成被預測的事件發生來圖利。「提及市場」的賭注通常價值甚低，但如果是像美國會否攻擊伊朗那種有以上千萬甚至上億計美國價值賭注的市場呢？我們能夠完全排除一個為了賺錢的前線美軍士兵自把自為對伊朗領土上的目標隨意發動單一無人機攻擊的可能嗎？

內幕交易是功能不是缺陷

對於預測市場的理想主義「信徒」而言，在旁人看來是腐敗溫床的內幕交易，甚至是「自行實現的預測」，其實是預測市場應有的一部分。在他們眼中，預測市場並不是賭盤，而是利用群眾以金錢投資不同事態發展而創造出來的準確預測資訊平台。

過去12個月的Kalshi和Polymarket月交易額（單位：十億美元）。（The Block網站截圖）

與傳統民調捕捉民眾偏好不同，預測市場要求參與者將自身的資本押注於其信念，揭示出其真實信念而非任意的情緒，其結果也不受民調形式的左右（例如特朗普支持者不願向人承認自己支持特朗普之類）。當大量預測市場交易者根據他們各自的評估買賣預測某事會否發生的合約時，其所產生的價格（即該事發生與否的機率）就反映出群眾的集體智慧——其準確度可以超越專家分析、民意調查和統計模型。

如果預測市場的目標是為了準確預測事情的發生，有內幕消息人士下注只會提高預測的準確度－－因此，Kalshi的CEO對於Bad Bunny的知情旁人能否對超級碗中場表演的預測下注才會有上述的正面表態。

而且，內幕交易也不是準確預測的唯一來源。在2024年美國總統大選期間，一位名叫「Théo」的法國市場參與者在多個帳戶中押注約3,000萬美元預測特朗普勝選。當特朗普勝選時，Théo的持倉利潤超過8,500萬美元，使他成為史上最成功的預測市場「賭客」。

雖然有人質疑Théo大舉入市是試圖製造輿情來影響選舉（例如如果特朗普選民因為Polymarket的預測而認為特朗普「穩勝」，他們的投票意欲就有可能減低），但Théo其後在《華爾街日報》的訪問中就表示他其實是私下進行了所謂的「鄰居民調」（neighbour polling）－－問的不是像傳統民調般的「你支持誰當總統」而是「你認為你的鄰居會支持誰當總統」，去除了受訪者不願揭露自身投票意願的因素－－因而才決定大手下注買重特朗普勝選。

從Théo的例子來看，預測市場還有可能會帶動準確預測方法上的創新。

測試群眾智慧的理想主義

今天的預測市場，確實是源自學術界的理想主義。

現代預測市場的起源可追溯至1988年，當時艾奧瓦大學（University of Iowa）商學院的教職員推出了「艾奧瓦電子市場」（Iowa Electronic Markets）作為教育與研究平台，首次系統性地利用市場機制進行預測，讓參與者能夠交易政治選舉結果與經濟指標的合約，最初只限艾奧瓦大學社群參與。「艾奧瓦電子市場」後來獲得商品期貨交易委員會（CFTC）發出的「不採取行動函」（no-action letter），使其預測事件合約間接合法化，但每位參與者的投資上限須設定在500美元。

依然在營運的「艾奧瓦電子市場」網站。圖為其對於2026年國會眾議院的預測市場頁面。（網站截圖）

「群眾智慧」理論在此得到一定程度的驗證：在1988至2024年間5次美國總統大選中比對964個民調，「艾奧瓦電子市場」有74％機率擊敗民調預測。

隨着1990年代末互聯網普及，商業預測市場開始興起。當中，Intrade於1999年推出，成為最知名的平台，允許用戶交易政治事件、體育賽事結果及時事。由於平台運作於監管灰色地帶，只利用離岸結構規避美國賭博及證券法規，最終面對法律挑戰、監管壓力和財務困難，Intrade於2013年停止營運。

在2000年代初，歷史上對互聯網、GPS、無人機等各種科技創新扮演過重要角色的美國國防高等研究計劃局（DARPA）也曾宣布計劃成立「政策分析市場」（Policy Analysis Market），希望用預測未來事件的合約交易的方式來預測包括暗殺、恐怖攻擊及政權更迭等地緣政治事件，並且聚焦美國反恐戰爭中人人關注的中東地區。該提案很快引發國會議員反對，批評其將變成「暴行和恐怖活動的聯邦賭廳」，最後該計劃被迫撤銷。

到2014年，出自新西蘭威靈頓維多利亞大學的PredictIt，以學術目標成立，與各地大學分享其數據作有關預測市場和預測準繩度等研究之用。其後，PredictIt也得到商品期貨交易委員會發出「不採取行動函」，在運作上接受各式限制，包括每張合約不能有超過5,000個交易者、每個預測問題的個別投資額不能超過850美元等。

PredictIt首頁：上面全是同美國政治有關的「賭盤」。（網站截圖）

由於PredictIt介面非常方便好用，而且議題聚焦美國政治，因此在Kalshi、Polymarket等新興平台出現之前，一直是政治預測的指標參考之一。

兩大龍頭：Kalshi、Polymarket

而今天的兩大行業龍頭都誕生在2020年。

Kalshi是美國首個受商品期貨交易委員會監管的預測市場平台，於2020年獲得衍生性金融商品清算組織（DCO）資格，提供以美元計價的預測事件合約，並透過傳統銀行基礎設施結算，並實施「了解你的客戶」（Know Your Custumers）的合規要求。同時其預測賭算的內容也受到政府規管，不得涉及非法活動、恐怖活動、殺人、戰爭等違反公共利益的議題。

相較之下，Polymarket以區塊鏈為基礎設施，結算以USDC穩定幣進行，不受美國監管當局規管。儘管在2022年與美國商品期貨交易委員會和解後，Polymarket正式限制美國用戶，不過由於其以加密貨幣為交易基礎的做法，其交易其實難以受到地域限制。而且，由於缺乏政府規管，任何議題也可以登上其預測市場，因此像美國會否攻擊伊朗之類的戰爭相關賭盤在Polymarket上就非常活躍。

在美國網上賭盤大行其道之際，Polymarket也在2025年11月宣布得到美國商品期貨交易委員會授權，將在受監管的情況下重新進入美國市場。

2026年金球獎（Golden Globes）頒獎典禮展示Polymarket有關獲獎預測的「賭盤」。（X@milkkarten）

特朗普的放任

預測事件合約由聯邦層級的商品期貨交易委員會監管，法律上並不是賭博活動，但實際運作上卻是一種賭盤。

這就引起了美國各州博彩監管機構及擁有賭場利益的美洲原住民部落提起多宗訴訟，主張要針對Kalshi的體育相關賽事合約，認為它們根據州法律屬於非法賭博。截至2026年2月，至少有19宗聯邦訴官司挑戰Kalshi的合法性。

不同司法管轄區的裁決也出現互相矛盾的情況，例如內華達州聯邦法官裁定州博彩監管機構可尋求阻止Kalshi提供體育賽事合約，認同其合約屬該州的非法賭博，而新澤西州聯邦法官則允許Kalshi在訴訟期間繼續營運，似乎認為聯邦層級的監管壓過州的監管。

此等官司最終很可能會打上美國最高法院。不過，無論法律訴訟結論如何，特朗普政府已經全面為預測市場背書。2025年底上任的商品期貨交易委員會主席Michael S. Selig最近就表明會撤回2024年拜登任內提出尋求禁止體育和政治相關的預測事件合約的政策。

2月1日，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）在佛羅里達海湖莊園出席一場婚禮。（Reuters）

同時，特朗普家族成員也變成了兩大預測市場的持份者。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）現已成為Kalshi的戰略顧問。而小特朗普有份參與的右翼初創基金「1789 Capital」也對Polymarket作出了以千萬美元計的投資；小特朗普本人也加入了Polymarket的顧問理事會。

從此等政治風向來看，至少在美國數年，預測市場在美國依然會有蓬勃的發展。

正如上文所述，如果預測市場的目標是要利用群眾智慧作出準確預測，內幕消息人士的參與是其功能的一部分，而不是一個缺陷。隨着預測市場的流行和美國政府的放任式監管，像馬杜羅被擄事件中的內幕交易腐敗情況恐怕將會陸續有來。