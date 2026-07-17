美國德州連日暴雨引發山洪　至少2人死亡｜有片

美國德州中南部丘陵地區（Texas Hill Country）近日遭遇極端暴雨，引發「致命」山洪，州長阿博特（Greg Abbott）證實本次洪災已造成至少兩人罹難，分別為一名在房車內遭洪水沖走的男性，以及一名駕車受困的女性。目前，官方已啟動大規模救援。



綜合美媒報道，本輪降雨異常，特別是尤瓦爾迪地區（Uvalde），僅48小時內便累積雨量高達20英寸（約508毫米），等同當地半年降雨量，單兩小時最高降雨量達8英寸（約203毫米）。

另外，德州中部、接連多個地區的佩德納萊斯河（Pedernales River）水位突破31英尺（約9.5米），位於亨特（Hunt）的瓜達盧佩河（Guadalupe River）部分河段水位飆升逾30英尺（約9米）洪浪順流而下，多處道路、橋樑中斷，大量民眾受困車輛、房屋甚至樹頂，當局緊急發布生命危險山洪警報，要求居民即刻往高處避難。

值得關注的是，本次受災區域克爾維爾（Kerrville）正是去年重大洪災重區。去年7月當地毀滅性山洪釀成130多人死亡，包含夏令營多名師生，當地民眾創傷至今仍未完全修復，再度遇災更是加重損失與心理衝擊。