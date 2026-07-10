德州13歲少年打機遭雷擊險死　身體瞬間轟飛胸口留電擊痕跡

根據美國廣播公司（ABC）報道，德州侯斯頓（Houston，又譯休士頓）郊區一名13歲男孩，日前在家中玩電腦遊戲時，遭遇雷擊意外。閃電擊中住宅後，強大電流沿著屋內電線傳導，導致正在使用電腦的少年遭電擊，屋頂閣樓也因電流引發小型火災。



事件發生於本週二（7月7日），地點位於德州賽普瑞斯（Cypress）。雷擊不僅造成男孩受傷，還導致住宅閣樓起火，消防人員隨後趕抵現場處理。當時13歲少年弗拉迪斯拉夫（Vladyslav Skuridin）正在電腦前玩線上遊戲，雷擊發生瞬間，他感受到一股強烈電流穿過全身。

閃電擊中住宅後，強大電流沿著屋內電線傳導，導致正在使用電腦的少年遭電擊，屋頂閣樓也因電流引發小型火災。（示意圖，Unsplash@Max LaRochelle）

他透過母親向ABC News表示：「我感覺有一股電流通過我的全身，接着看到一道非常明亮的白光，然後整個人被猛地震開。我感到非常暈眩和困惑。」少年說，當時還傳來巨大爆炸聲。

聲音大到讓我的耳朵感到疼痛，甚至像被震到耳鳴

他因受到驚嚇忍不住大聲尖叫。救護人員抵達後，立即在現場為少年進行檢查。雖然當時並未被送往醫院，但母親仍計畫安排後續醫療檢查，以確認身體無恙。少年的母親表示，兒子遭電擊後，胸口留下類似電流造成的痕跡，不過目前「感覺良好」。

她表示，除了屋內閣樓起火外，住宅屋頂也留下明顯雷擊痕跡，此外天然氣管線及多項家電設備也遭到損壞。

當事人相片，13歲的少年弗拉迪斯拉夫。（翻攝自YouTube@KPRC）

當地警長也藉此事件提醒民眾，雷雨期間應避免使用插電式電子設備，並遠離電線與水管，因為閃電可能沿着住宅電力系統傳導，造成危險。專家提醒，雷雨天氣期間，即使人在室內，也不能忽視雷擊透過電力系統、管線造成傷害的可能性。

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