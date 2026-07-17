貝安德當選英國工黨黨魁　將出任英首相　演說談上場後5目標

英國執政工黨7月17日召開特別大會，確認前大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）接任黨魁。他在當選後表示「我已準備好」，又談到上場後的5個目標，包括團結工黨，把權力交給地方等，並強調自己會是親商的工黨領袖。



貝安德獲得379名黨友提名，佔工黨國會議員超過94%，成為黨魁唯一候選人。他將接替出施紀賢（Keir Starmer）出任英國首相，施紀賢較早前已表明會支持貝安德，期望有序過渡。

貝安德（Andy Burnham）2026年7月17日在當選英國工黨黨魁後發表演說（Reuters）

貝安德：內閣人選將反映全黨聲音

貝安德在當選工黨黨魁後發表演說，他談到在領導工黨前進的工作上，會作出5項「讓我們變得更好」的舉措，其一是團結工黨，努力不懈地建造「一個工黨團隊」的文化，他尚未決定內閣人選，但強調表示團隊將反映來自全黨的聲音。

其二是要「建立一種新型政治」，稱英國民眾對政治感憤怒，令他們對政治失去興趣，他稱「我們做得還不夠好」。

其三是與其他政黨合作，同時制定「鮮明的工黨」路線。他指英國在1980年代走上一系列錯誤的道路，當時「政治權力集中化，經濟權力私有化」，英國放棄對住屋、水、能源和交通等基本公共資源的控制權，導致民眾承擔更高的生活成本。

貝安德：將是親商的工黨領袖

在第四點上，他稱自己將成為一位代表全英國的領袖，是「英格蘭北部、南部、東部和西部；蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭」的領導者，之前為大曼徹斯特市長的他稱，英格蘭北部給予他太多東西，現在他將「為所有地方做同樣的事情」。

其五是把權力交給「民眾居住的地方」，他指人們應對生活必需品擁有更多掌控權，他自稱會是親商（pro-business）的工黨領袖，強調要推動工業復興，改善教育，為每個人創造道路。

貝安德：若無法控制必需品價格 政府無法控制通脹

他並稱英國需要走一條新的經濟發展道路，指若無法更好地控制基本生活必需品的價格，政府就無法有效控制通脹。

誰是貝安德？

56歲的貝安德生於英格蘭西北部，畢業於劍橋大學，2001年當選國會議員，曾在貝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府中擔任要職。他在2010年及2015年兩度競逐工黨黨魁失利後，離開西敏寺，轉戰地方政壇。

圖為2026年7月2日，英國國會議員下議員貝安德（Andy Burnham）到倫敦接受電台節目的訪問。（Reuters）

自2017年擔任大曼徹斯特市長以來，貝安德因大力爭取地方權益、批評保守黨政府「以倫敦為中心」的施政，贏得了「北方之王」（King of the North）的稱號。在新冠疫情期间，他與時任首相約翰遜（Boris Johnson）的公開對峙，進一步鞏固其敢言形象。

相比施紀賢，貝安德的政治立場偏左，被視為工黨基層更喜愛的溝通者。他將自己在大曼徹斯特的施政理念定義為「曼徹斯特主義」（Manchesterism）。有分析認為，貝安德的政策主張較為模糊，而且管理一個擁有7,000萬人口的國家，與管治一個300萬人口的城市區域（大曼徹斯特）截然不同，其能否將其對地方選民的吸引力轉化為全國性號召力，仍是未知之數。