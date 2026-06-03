西進中亞　香港釋放清晰信號

正在中亞進行外訪的香港特首李家超，於哈薩克首站便交出了一份亮眼的「成績單」：一口氣見證簽署43份合作備忘錄及商業協議，國泰航空亦宣佈計劃於2027年初開通往返阿拉木圖的定期直航。這份橫跨金融、貿易與物理航線的成果單，正是香港更好服務國家發展大局的生動實踐。



近段時間以來，中央對香港的期許從「融入國家發展大局」升級為「融入和服務國家發展大局」。多出的「服務」二字，要求香港必須主動發揮獨特優勢，為國家高水平對外開放鋪路架橋。此次特區政府率史上最大規模商貿代表團西進中亞，正是將這一功能性角色轉化為務實行動的關鍵落子。

此次出訪最鮮明的特色，在於隨團不僅有香港本土商界巨頭，更包含了30多位內地工商、創科及新能源領域的企業代表。這種「內港混合編隊」，精準契合了中亞經濟多元化轉型的需求。內地擁有全球領先的新質生產力，但在獨立「出海」時常面臨法律、合規等隱形壁壘；而香港則憑藉與國際接軌的普通法體系、國際仲裁機制及專業信用，為內地產業鏈安全落地提供「制度護航」。這種「內地技術產能+香港專業服務」的複合方陣，讓香港真正成為助力內地實體經濟走向「一帶一路」的「超級增值人」。

李家超到訪阿斯塔納樞紐，了解哈薩克在人工智能領域的最新發展。旁為哈薩克副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫（前排左）。（政府新聞處）

打通物理阻隔是深化合作的先決條件。長期以來，缺乏直航制約了香港中亞兩地的經貿熱度。隨着未來直航的開通以及免簽政策的進一步優化，一條暢通的「空中絲綢之路」正加速成型。這不僅大幅降低了商務對接的時間成本，更為中亞主權基金、大型企業與大灣區科創團隊的面對面交流提供了實體支撐，讓人流與訊息流的交匯成為跨境資金流轉的源頭活水。

在金融層面，香港與哈薩克阿斯塔納國際金融中心（AIFC）的對接，堪稱優勢互補的典範。AIFC引入的普通法架構，為兩地金融制度銜接提供了天然便利。作為全球最大的離岸人民幣中心與綠色金融樞紐，香港正將高級金融工具的「基礎設施」延伸至中亞能源心臟。通過在香港發行綠色債券或大宗商品期權定價，中亞的綠色產能得以在全球資本市場變現，這也客觀上服務於國家在複雜地緣政治下的跨境資源與金融安全戰略。

這次中亞之行，釋放出一個清晰信號：面對「融入和服務國家發展大局」的新考題，香港正以市場化、國際化為目標，交出一份務實答卷。在主動服務國家的過程中，香港不僅幫內地新質生產力找到了新出口，也為自身的金融與專業服務業開闢了廣闊的增量藍海，在國家發展建設的宏偉藍圖中書寫着不可替代的新篇章。

本文轉載自「紫荊時評」

