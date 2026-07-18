蘋果公司超越英偉達　重登全球市值最高企業寶座

蘋果公司（Apple Inc.）的市值7月17日超越英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達），自去年4月以來重新成為全球市值最高的公司。



路透社報道，蘋果公司17日股價持穩，市值為4.88萬億美元（約38萬億港元）。然而，隨着投資者重新評估對人工智能（AI）展望，英偉達股價在下挫3.5%後，市值減至4.86萬億美元。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

報道分析，這不一定意味着兩間公司的相對地位會發生重大變化，但投資者似乎正在將目光從人工智能（AI）熱潮中最顯而易見的受益者擴展到其他更廣泛領域。

BRI財富管理公司負責人梅多斯（Toni Meadows）表示：「蘋果在AI競賽中被視為落後者，因為並未投資開發模型。但現在氛圍已轉變。」

2025年4月23日，法國巴黎，圖為一間蘋果商店內的蘋果公司標誌。（Reuters）

英偉達的市值去年10月曾率先突破5萬億美元的關口，但蘋果公司的持續強勢導致排名再度遭改寫。