德法宣布強化軍事合作　默茨：德軍將首次參加法國核演習

德法部長理事會和德法防務與安全理事會會議7月16至17日在德國北萊茵——威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）舉行。德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）17日宣布，決定加強雙邊防務夥伴關係，推動歐洲軍事自主。同時，雙方一致對外批評中國貿易與產業政策，應對經濟競爭壓力。



因美國逐步削減歐洲防務投入，法德啟動核威懾領域合作新進程。兩國領導人視察了兩國戰機空中加油的聯合演練，默茨表示，德軍將首次參加法國核演習；馬克龍稱法國將全額承擔核威懾力量的費用，雙方強調相關合作是北約機制的補充。

2026年7月17日，德國總理默茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在德國北萊茵——威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）的奧古斯都堡（Augustusburg）舉行新聞發布會。（Reuters）

此前，德法共同推進「未來空中作戰系統」（FCAS）框架下的戰鬥機項目因產業分歧而告失敗，馬克龍表示，其餘項目包括雲端資訊系統等核心技術的合作將持續推進，並強化項目監管治理機制。

在經貿方面，兩國領導人指責中國刻意低估人民幣匯率、搭配高額產業補貼與國內過剩產能外銷，讓中國產品廉價傾銷歐洲，衝擊歐洲產業與就業。默茨表示不願發動貿易戰，但希望與中方展開對話，解決經貿失衡問題。