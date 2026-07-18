特朗普媒體擬向華爾街大行推課金制　月付10萬美元可搶投資先機

特朗普媒體與科技集團（TMTG，Truth Social 的母公司）7月16日推出付費數據服務Truth API，旨在為華爾街金融機構提供更快貼文訪問權，預計8月1日上線。據路透社17日引用知情人士消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾計劃每月收取10萬美元（約78萬港元）訂閱費用，簽署三年長約可享優惠，月費降至6萬美元（約47萬港元）。



特朗普帖文常直接牽動美股走勢，毫秒級信息差可為高頻交易機構創造可觀收益，2025年4月其暫停新關稅的帖文便推動美股大盤上漲。

報道稱，特朗普為公司大股東，透過可撤銷信託持有TMTG約41%股份，由子女代管、本人享受收益。

圖為美國總統特朗普（Donald Trump）在Truth Social發布帖子的打印版。（Reuters）

該服務推出後飽受爭議，多名民主黨參議員批評特朗普此舉是「利用總統職位牟利」、「對美國人民毫無幫助」；監督機構也指責該做法「極不道德」。不過，有專家指出，現行憲法反腐條款與證券法規難以認定該行為違法。

截至目前，TMTG尚未回應外界質疑，其股價今年累計下跌約27%。