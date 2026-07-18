美墨將在下周二啟動第三輪談判 審查《美墨加協定》
撰文：林嘉敏
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美國貿易代表辦公室（USTR）7月17日發公告，宣布美、墨兩國將於7月21日在墨西哥城展開為期三天的第三輪雙邊談判，推動《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）聯合審查。
根據公告，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將與墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）商議涵蓋鋼鋁貿易、汽車產業、經濟安全、勞工權益、農業、電子支付服務等多項核心議題。
格里爾還將與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）會面，討論相關談判進展。
美方表示，本次談判旨在穩固雙邊經貿、保障產業權益，同時封堵非締約方貿易漏洞。據墨西哥媒體消息，墨方談判核心，是守住本國85%商品免稅輸美的競爭優勢。
自美國7月1日拒絕延期《美墨加協定》，並在2036年到期前由六年一審改為一年審，審查後有三個選項：續簽16年、退出協定，以及暫不續簽也不退出。有分析指，此舉大幅增加汽車、鋼鐵、農業等行業投資不確定性。因此，墨方則力求在協定常態化前穩固免稅准入優勢，抵禦美方政策變動風險。
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