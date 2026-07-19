老撾售假酒案　6名外國遊客死亡　澳洲提高旅行警示級別

六名外國遊客此前於2024年在老撾因飲用到假酒喪生。老撾一間酒廠老闆已因大規模甲醇中毒事件被起訴，被控銷售有害健康食品及非法經營。若罪名成立，將面臨三個月至四年的監禁併處罰金。澳洲政府也已提高對的老撾旅行警示級別，建議旅行者「高度謹慎」，因為存在甲醇中毒的風險。



英國《衛報》（The Guardian）報道，兩名19歲澳洲女生2024年11月在老撾萬榮（Vang Vieng）一間背包客旅舍飲酒時，因甲醇中毒而死亡。而隨後另有兩名丹麥女性、一名英國女性以及一名美國男性因飲假酒喪生。

2024年11月21日，老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones，右）疑飲用摻有甲醇的假酒後不治身亡，其同行的女性朋友鮑爾斯（Holly Bowles，左）亦同樣中毒，見前需靠儀器維持生命。圖為2人所屬的澳式足球協會於20日上傳的照片。（FB@Beaumaris Football Club）

澳洲政府表示，「我們已重新評估對老撾的旅遊建議，並提高了整體旅行警示級別。我們現在建議：由於犯罪、甲醇中毒風險以及對司法系統缺乏透明度的持續擔憂，請保持高度警惕。」

澳洲女性的家屬先前擔心對被告的指控會很輕，並在周五確認指控前表達了他們的憤怒，因酒廠老闆或僅服刑三個月。但官方聲明也表示，此案將正式保留15年，如有足夠證據，仍可對被告提起更嚴重的指控，例如過失殺人罪。