美國士兵須檢測睪酮惹議　專家：或致有害結果恐增不育風險

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）7月15日宣布，作為年度健康檢查的一部份，30歲及以上的美軍士兵將接受強制性睾酮（testosterone）水平檢測，還會根據結果與士兵意願進行治療，以確保部隊作戰能力。這一決議引起外界關注，有醫療專家就指出，這種做法可能沒有任何效果，反而可能增加人員不育風險，或導致其他不良後果。



路透社通過採訪6名男性健康專家指出，其中5人對赫格塞思做法感到困惑，擔心所謂的治療會導致不必要甚至有害的結果；也有4名醫生指出，沒有確鑿證據表明，對所有30歲及以上的士兵進行睾酮水平檢測，能使美國的戰備達到最佳狀態。

2026年6月24日，印度班加羅爾，圖爲一家藥房中出售的睾酮注射劑。（Reuters）

英國《衛報》引述泌尿科醫生Kevin McVary則指出，在沒有明確醫療症狀的情況下給病人使用睾酮激素，可能會導致過度治療，而這種過度治療本身也會帶來不良後果。而美國泌尿學協會和內分泌協會則建議，只有在確診存在睪酮缺乏，且伴有如性慾減退、勃起功能障礙、疲勞、肌肉減少和骨密度降低等症狀的病人，才應考慮補充睪酮。

報道引述Ugis Gruntmanis醫生指，目前以補充睪酮激素進行治療的研究主要集中在男性長者，並補充，在缺乏初步研究數據的情況下就對30歲及以上的美軍士兵廣泛實施檢測，無異於本末倒置。