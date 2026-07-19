美國寄生蟲疫情波及34個州　問題生菜召回範圍持續擴大

美國多州暴發環孢子蟲病（cyclosporiasis），相關生菜產品召回範圍持續擴大。



零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周六（7月18日）宣布，已預防性下架四款由泰勒農場（Taylor Farms）生產的袋裝冰山生菜沙律。

彭博社報道，這四款產品以沃爾瑪旗下品牌Marketside銷售，且只在部分門店上架。

沃爾瑪說，目前還沒有收到與這些產品有關的確診病例報告，也沒有證據顯示門店銷售的產品受到污染。不過，公司在接到供應商通知後，決定先把相關產品下架。

圖為2023年美國墨西哥州一家Walmart外觀。（Reuters）

泰勒農場此前已召回來自墨西哥一座農場、運往美國27個州的產品。公司周六宣布，召回所有可能受環孢子蟲污染的冰山生菜（Iceberg Lettuce），但強調其他產品沒有受到影響，超市出售的品牌沙律組合也不含冰山生菜。

環孢子蟲是一種微小寄生蟲，人們食用受污染的食物或水後，可能會患上環孢子蟲病，出現嚴重腹瀉、噁心等症狀，病情可持續數天甚至數月。患者通常在攝入寄生蟲後最多兩週才出現症狀，增加衛生部門追查感染源的難度。

美國疾病控制與預防中心說，疫情已波及34個州。密西根州病例最多，截至7月17日累計超過5000宗。

衛生官員本週較早時說，美國中西部多家塔可鐘（Taco Bell）餐廳使用的一家生菜供應商，是多數感染病例的來源。

加州供應商 Taylor Farms 提供給墨西哥式食品連鎖餐飲品牌「塔可鐘」（Taco Bell）的切絲生菜，有可能是這次疫情的污染源頭。(Getty Images)

美食品藥品監督管理局警告，隨着調查繼續推進，召回範圍可能擴大到更多州。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

