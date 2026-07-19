以色列修法列鱷魚為圈養野生動物 擬部署看守巴勒斯坦囚犯
撰文：張涵語
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以色列政府近日通過新法規，將鱷魚的分類從野生動物重新歸類為「圈養野生動物」，令其可被用於保安用途，包括部署在監獄防止囚犯越獄。
法媒報道，以色列環境部長西爾曼（Idit Silman）周三簽署新法規後，鱷魚的管理權將移交給安全部門，允許在當局認定有保安需要時飼養鱷魚，並且防止它們被放生到野外。
以色列自然與公園管理局此前曾反對本格維爾提出的「鱷魚防越獄」想法，該機構表示野生動物只能用於研究及教育目的，並稱先前曾發生人工飼養的鱷魚逃入野外，危及人類生命安全的問題。
以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）對此舉表示歡迎，據報他此前曾提議在以色列南部的凱齊奧特監獄（Ketziot prison）周圍部署鱷魚，該監獄關押着許多在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後被捕的武裝分子。
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