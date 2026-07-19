世界盃｜當種族主義撕開裂痕　為何拉美人希望阿根廷在決賽失利

世界盃決賽將於7月19日（香港時間20日凌晨3時）下午在美國紐約舉行，上演阿根廷與西班牙的冠軍之爭。英國《衛報》發布評論文章指，拉美國家民眾過往常會團結支持區內球隊對抗歐洲隊，但種族歧視言論、同區域俱樂部「內鬥」加劇令越來越多拉美人寧願支持西班牙，也不支持阿根廷。



阿根廷國家足球隊近年來已經成為世界盃冠軍賽的常客，2022年卡塔爾世界盃中更奪得冠軍，向來贏得衆多拉美球迷支持。不過，一些阿根廷球迷的種族主義言行在社交平台傳播下愈發引起爭議和反感。

今年4月，有阿根廷球迷在俱樂部比賽上向巴西球迷作出侮辱性手勢，以及早前對陣埃及隊時阿根廷球迷向埃及球迷扔啤酒瓶等，有關影片及報道在社交平台傳播，令愈來愈多的觀衆對阿根廷球迷甚至球隊都產生反感情緒，甚至希望球隊在今次決賽中，落敗西班牙之手。

2026年7月18日，美國紐約，圖為支持阿根廷的球迷齊聚時代廣場，在世界盃決賽前夕造勢。（Reuters）

《衛報》文章引述阿根廷社會學家和人類學家Nicolás Cabrera指出，這種裂痕由多種因素造成，首先是足球俱樂部之間日益激烈的競爭，令比賽場次增加，球迷也開始互相挑釁，而社交平台也起到助推作用：「仇恨言論、種族歧視、排外主義和歧視，以前主要存在於邊緣，現在卻以一種更廣泛、更顯眼的方式得到傳播。」

他的說法也在今次世界盃賽程中應驗，例如美國網紅IShowSpeed在阿根廷對陣佛得角的比賽中遭到種族歧視性語言辱罵，這一幕恰好被正在現場進行直播的IShowSpeed影下。而在賽場之外，阿根廷球員在離場巴士上慶祝奪得2024年美洲盃冠軍時，曾高唱針對法國隊球員的種族主義及恐同歌曲，這一幕也在社交平台廣傳。