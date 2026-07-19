世界盃2026｜決賽阿根廷大戰西班牙 球場「隱形對手」恐不利狂牛
撰文：TVBS新聞網
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2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）決賽將於7月20日在美國新澤西州（New Jersey）登場，由阿根廷對決西班牙，這場比賽不僅是當今足壇兩大強權的正面交鋒，更是39歲傳奇球星美斯（Lionel Messi，又譯梅西）與19歲天才新星耶馬（Lamine Yamal）的世代對決。不過卻有外媒指出，這場比賽的場地恐對西班牙不利。
根據路透社報道，阿根廷與西班牙原定今年稍早在卡塔爾（Qatar）舉行的對決才因美以空襲伊朗而取消，如今兩隊將在世界盃決賽上一決高下。阿根廷陣中有17名球員曾參與2022年奪冠之旅，一路展現韌性逆轉戰局，在加時戰擊敗佛得角、必賽尾聲狂進3球戰勝埃及，同時對上瑞士與英格蘭也都是後來居上挺進決賽。
西班牙球隊19歲天才新星耶馬 常與美斯相提並論：
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美斯與耶馬世代對決
西班牙則以37場不敗的紀錄進入決賽，若奪冠將是繼2010年後第二座世界盃冠軍，並打破意大利在2018至2021年創下的國際賽不敗紀錄。耶馬是巴塞隆拿青訓營La Masia的新星，15歲即完成一隊首秀，外界常將他與同樣出身該青訓營的美斯相提並論。
然而，決賽場地新澤西球場的草皮品質飽受批評，對控球型球隊並不友好，可能對西班牙不利，若西班牙節奏被打亂，可能正中阿根廷下懷。當日預計氣溫達攝氏30度且濕度偏高，加上加拿大野火煙霧籠罩美國東北部，空氣品質堪憂，預計將有超過8萬名球迷進場觀賽。
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