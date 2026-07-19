69歲港婦沖繩玩越野車傷頭昏迷　入境處接獲求助

日本傳媒報道，一名家住香港的69歲女子，周六（18日）在沖繩名護市駕駛四輪越野車時翻車，頭部左側受到重擊，被送往沖繩島中部一家醫院時處於昏迷。入境處稱已接獲求助，會按家屬意願提供適切意見及協助。



日本媒體報道，一名來自香港的69歲女子，7月18日在沖繩名護市駕駛四輪越野車時翻車，頭部受傷昏迷送院。（電視畫面截圖）

綜合《沖繩時報》、《琉球新報》 等媒體報道，該名女子共一家6口到沖繩旅遊，周六上午近11時半，她在在工作人員的指導下，於一個戶外賽道練習駕駛四輪越野車，期間疑誤踩油門令車輛突然加速，越野車險撞上路堤。事主急向左側扭軚，車輛失衡翻側。婦人頭部著地流血，由直升機送院搶救。

一名居住本港的中國籍女子，周六（18日）在沖繩名護市一個戶外賽道駕駛四輪越野車時，疑誤踩油門令車輛突然加速失衡。當地警方正調查事故原因，包括該場地否有疏忽導致事主受傷的可能性。

日本媒體報道，一名來自香港的69歲女子，7月18日在沖繩名護市駕駛四輪越野車時翻車，頭部受傷昏迷送院。（電視畫面截圖）

入境處稱已接獲相關求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，會按家屬意願提供適切意見及可行的協助。當局將繼續與外交部駐港公署、總領館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進。