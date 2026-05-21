伊波拉病毒｜港府對剛果民主共和國發出紅色外遊警示　籲勿赴當地

非洲剛果民主共和國近月爆致命埃博拉（伊波拉）病，香港政府今日（21日）宣布，基於公共衞生考慮，決定對該國發出紅色外遊警示，市民如非必要，應避免前赴當地。



港府表示，已於本月17日啓動埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃下的戒備應變級別，各相關部門已做好充分準備，一旦發現疑似個案，會即時按機制進行檢測及全方位防控措施，防止病毒在本港傳播，保障公眾健康。



非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，政府嚴防傳入本港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生（中）5月19日在機場向非洲抵港航班旅客派發有關埃博拉（伊波拉）病的健康宣傳資料。（政府新聞處圖片）

非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，政府嚴防傳入本港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生（左一）5月19日到機場，視察中心人員加強對由非洲抵港航班旅客進行健康篩檢的情況。（政府新聞處圖片）

非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，政府嚴防傳入本港。衞生署衞生防護中心5月19日在機場加強對由非洲抵港航班旅客進行健康篩檢。（政府新聞處圖片）

世界衞生組織已定事件為「國際關注的突發公共衞生事件」

港府強調，本地從沒錄得埃博拉（伊波拉）病確診個案，目前風險主要在爆發區域，對本港人口的健康造成的即時影響屬於低。

當局提醒在剛果民主共和國的港人如需協助，可致電入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp及1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐剛果民主共和國大使館聯絡（領事保護與協助電話：（243）851474669）。

市民前往外地時，可使用入境處的外遊提示登記服務登記外遊行程及聯絡方法，讓衞生署及入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。（衞生署衞生防護中心網頁）

伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。（衞生署衞生防護中心網頁）

剛果疫情規模有擴散跡象 衞生署指外溢風險甚高

港府表示，世界衞生組織日前將剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，而剛果民主共和國的疫情規模有擴散跡象。該國疫情已在北部省份擴散至包括布尼亞及戈馬等城市，而確診、懷疑個案及死亡人數正在遞增，且涉及的本迪布焦病毒目前並無認可疫苗或治療藥物，加上當地衝突導致人口大量流動，增加疫情散播的風險。

衞生署評估當地的傳播外溢風險甚高，因此對剛果民主共和國發出紅色外遊警示。

2025年10月，無國界醫生支援剛果民主共和國的一所伊波拉治療中心，組織的醫護人員正檢查疑似感染的病人。©MSF

2025年9月，無國界醫生支援剛果民主共和國開賽省（Kasaï ）應對伊波拉疫情。© MSF

衞生署加強對由埃塞俄比亞抵港航班旅客健康篩查

為嚴防輸入，港府稱衞生署已全面加強港口衞生措施，於各口岸為入境旅客進行健康篩檢。雖然本港現時並無直航航班來往受疫情影響的國家，但鑑於旅客可從其他地方，主要包括從非洲經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機抵港，衞生署已即時加強對由亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，已安排人員在登機橋下機閘口，為該特定航班的下機旅客進行體溫監測及健康篩查。

11位旅客報稱曾到過相關地區 無發現伊波拉病疑似個案

衞生署亦已在機場入境大堂進行語音廣播，並透過航空公司呼籲過去21日內曾到訪剛果民主共和國或烏干達的旅客，在抵港時主動向現場的衞生署人員申報，以便進行進一步的健康評估。由本月17日至20日，有11位報稱曾到過相關地區的旅客已接受衞生署的健康評估，當中並沒有發現埃博拉（伊波拉）病疑似個案。

2026年5月16日，在烏干達首都坎帕拉（Kampala）近郊一間醫院，一名剛果民主共和國男子因感染伊波拉病毒去世。（Reuters）

現未有預防疫苗及抗病毒治療藥物 如有個案 由醫管局

當局表示，雖然目前埃博拉（伊波拉）病對本港公共衞生造成的即時影響屬於低，各部門亦已為萬一出現疑似或確診個案做好防禦部署。衞生防護中心公共衞生化驗服務處具備高生物安全水平的實驗室，可用以檢測高風險病原體，並有充足的檢測及基因分析能力及設施；衞生署已聯同醫管局制訂涉及疑似個案的高風險樣本的處理安排，確保本港一旦出現懷疑個案，可盡快進行化驗，以達致早發現、早診斷，預防爆發。

現階段全球暫未研發出針對本迪布焦病毒的預防疫苗及抗病毒治療藥物，本港一旦出現疑似個案與確診病例，將統一交由醫管局轄下公立醫院專責收治、規範診療與跟進管理，全力守護市民公共衞生安全。