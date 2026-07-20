美軍連續第9晚打擊伊朗　另公布增一士兵伊拉克死亡

美軍中央司令部（CENTCOM）7月19日表示，再有一名美軍士兵在執行涉伊朗任務時死亡，地點在伊拉克北部，時間為前一天。另外，美國中央司令部於19日稍後時間宣布，於美東時間當晚7時，對伊朗展開了新一輪打擊行動，也是連續第九晚採取同類行動。



2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

在美軍宣布再度打擊伊朗的同時，伊朗媒體報道，大不里士（Tabriz）、恰巴哈爾（Chabahar）、科納拉克（Konarak）、馬赫沙赫爾港（Bandar Mahshahr）和（Bandar Imam Khomeini）等地傳出爆炸聲。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱，伊朗在科納拉克啟動了防空系統。

另外，美軍中央司令部稍早時間發聲明稱，伊朗一架單向攻擊無人機18日在伊拉克被擊落，美軍為無人機所攜彈藥進行受控引爆時，一名士兵在任務中死亡，另有一名美軍人員受輕傷。

至於17日在約旦因伊朗襲擊而失蹤的美軍士兵，美軍經搜索後發現一具遺骸，鑒定核實工作正在進行中。有美國媒援引匿名官員消息稱，找到的遺骸屬於該名失蹤者。

另外，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，據伊朗馬爾卡齊省（Markazi Province，又稱中央省）官員表示，中部城市阿拉克（Arak）19日晚傳出爆炸聲，來自伊朗方面的進攻性行動。與此同時，社交平台流傳伊朗發射導彈的畫面，但未知目標。