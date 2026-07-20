萬斯與夫人第四胎出生　美國156年來首次在位副總統迎來新生兒

美國副總統萬斯（JD Vance）7月19日（周日）與妻子烏莎（Usha Vance）宣布他們第四個孩子亞歷克（Alec Neel Vance）的出生。美國156年來首次在位副總統迎來新生兒，上一次在任副總統喜得貴子還要追溯到19世紀。



萬斯夫婦在聲明中寫道，「我們很高興地宣布，我們的兒子亞歷克今天早上出生了。烏莎和寶寶都很健康快樂，孩子們也為見到弟弟而欣喜若狂。」

這對夫婦還有三個孩子，分別為9歲的Ewan、6歲的Vivek，以及4歲的Mirabel。萬斯是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府時期最積極呼籲提高美國生育率的成員之一。

2025年4月23日，美國副總統萬斯（JD Vance）帶家人參觀印度阿格拉的泰姬陵。（Reuters）

他在最近出版的書中寫道，妻子烏莎最初並不想再生一個孩子，但在右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）去年遇害後，她的想法改變了。

萬斯寫道，「朋友去世後不久，她就懷上了我們的第四個孩子，一個男孩。一條生命被奪走，但另一個生命降臨了。」