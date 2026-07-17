愛潑斯坦文件｜萬斯承認政府處理失當：我們徹底搞砸了溝通工作

美國副總統萬斯（JD Vance）7月15日表示，已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），並承認特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就處理愛潑斯坦案文件失當。



美國《國會山報》及半島電視台報道，萬斯15日接受播客主持人Joe Rogan訪問時發表上述言論，稱他坦然接受斥責政府處理愛潑斯坦文件不當的批評。他說：「我們徹底搞砸了愛潑斯坦檔案的溝通工作。」

他提到，自己雖然認為時任司法部長邦迪（Pam Bondi）試圖回應當時的政治局勢，但誇大了政府擁有和缺乏的資料。

報道指，司法部當時處理相關愛潑斯坦文件的方式備受批評，公布文件前聲稱有大量資料，公布後卻包含大量刪減內容，以及涉違法公開了受害者身份。

不過，萬斯強調，政府搞砸溝通工作並不代表他們試圖隱瞞案件細節不對外公布。

美國副總統萬斯2026年6月18日在白宮會見傳媒（Reuters）

另外，萬斯聲稱，愛潑斯坦似乎與以色到情報組織摩薩德、美國中央情報局CIA以及一些國家的「深層政府」有聯繫。他補充：「（愛潑斯坦）似乎連到以色列深層國家中左翼那一塊（勢力），不是跟以政壇右翼（有關）」。