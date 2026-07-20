世界盃｜阿根廷球迷騷亂15人被捕　總統宣布全國放假一天慶祝奪亞

阿根廷7月19日在世界盃決賽中以1-0敗於西班牙，無緣衛冕世界盃。賽後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯有球迷集會演變成騷亂，大批阿根廷球迷與警方發生激烈衝突，警方拘捕十多人。另外，阿根廷總統米萊（Javier Milei）宣布全國放假一天，以慶祝球隊今屆獲得亞軍的佳績，慶祝的具體日期將由「球員和教練團決定」。



成千上萬的球迷周日聚集在布宜諾斯艾利斯街頭觀看決賽，希望看到球隊衛冕世界盃冠軍。然而，他們最終卻大失所望。其後，數千名球迷原本進行和平集會，但在當地時間午夜前不久演變成騷亂。混亂持續約 20 分鐘，大批球迷曾向警察投擲玻璃瓶和其他投擲物。警方則使用催淚氣體和水槍來驅散附近的人群。

米萊早前表示，在阿根廷連續第二屆世界盃決賽之前不會到場觀賽，理由是他非常迷信。然而，在比賽失利後，他卻在社交媒體上宣布了全國放假慶祝的消息。他說：「鑑於大家對慶祝阿根廷國家隊今屆取得的成績有所關注，我謹告知公眾，慶祝活動的日期將由球員和教練組決定，屆時將宣佈為國家公眾假期。」

阿根廷總統米萊（Javier Milei）7月19日宣布，全國放假一天，以慶祝球隊今屆獲得亞軍的佳績。（Reuters）

本屆，阿根廷隊在小組賽中排名第一，並在淘汰賽階段先後淘汰了佛得角、埃及、瑞士和英格蘭，最終晉級決賽。隊長美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）以8球位列金靴獎第二，僅次於法國的麥巴比（Kylian Mbappé）；他此前打破了世界盃歷史進球紀錄，但最終在季軍爭奪戰中被後者超越。