世界盃｜球迷決賽豪花100萬購「頂級套票」　網友嘲：世紀大水魚

今屆世界盃的門票被譽為史上最昂貴的一屆，有10名球迷豪花100萬美元（約784萬港元）天價購買頂級貴賓套票觀看7月19日的決賽，誰知得到的卻是視野欠佳的廉價梳化座位，事主在社交媒體上的帖文更遭網民瘋傳，當中不少人更嘲諷他們是「世紀大水魚」。



《每日郵報》報道，這批套票由官方貴賓接待商「On Location」提供，該公司自詡為「全球頂尖運動、音樂與生活品味活動的官方接待夥伴」，但《運動商業期刊》（Sports Business Journal）記者Alex Silverman披露上述球迷在紐澤西大都會人壽體育場的座位照片後，頓時引起網上熱議。

從照片可見，這班球迷坐在一張普通梳化上，座位緊貼玻璃隔板，不但視野受限，還得忍受場邊攝影師擋在前面的干擾。由於決賽開賽時間為當地下午3點，氣溫高達攝氏27度，惟主辦方僅額外提供太陽帽作為「應對措施」，相信也不會好受。

決賽開賽時間為當地下午3點，氣溫高達攝氏27度，惟主辦方僅提供太陽帽。（X圖片）

有網友紛紛留言嘲諷稱，「100萬美元換來這個」、「到底誰願意花這個錢」、「場邊位置根本是每座球場視野最差的，這些人被坑慘了」。還有人說：「這是我最近看到的最糟糕的事，我極其厭惡這項美國化的賽事。」亦有網友說：「考慮到票價，還好他們免費送了帽子，不然就不值了。」

報道指，這一價值百萬的套票其實還包括了多項尊屬體驗，例如決賽前一天獲邀出席由知名饒舌歌手50 Cent與DJ Diplo主持的《運動畫刊》（Sports Illustrated）派對，賽前可搭直升機從曼哈頓直飛球場，賽後還有多場高規格活動及頂級餐廳體驗等附加體驗。