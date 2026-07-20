世界盃｜國際足協狂賺700億　史上吸金最多成「最大贏家」

西班牙19日以1：0擊敗阿根廷成功奪得大力神盃，史上規模最大的世界盃隨之落下帷幕，而負責組織大賽的國際足協（FIFA）則成為幕後最大贏家。根據FIFA自身預測，其2026年營收將突破90億美元（約705億港元）。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道指出，今次世界盃取得巨額盈利的主要原因在於世界盃參賽隊伍從此前的32隊增加到48隊，令比賽從64場增至104場，賽程則從4週拉長至6週，規模為歷來最大。這就意味着FIFA可向轉播商出售更多賽事版權、向球迷發售更多門票、為廣告商提供更多商業曝光機會，同時吸引規模更大的全球觀眾。

票務數據平台Ticket Data數據顯示，世界盃的門票售價範圍介乎60美元至10,000美元以上之間，門票中位價格突破900美元，票價定價飽受外界詬病。

7月19日，頒獎結束後的西班牙隊勝利合照環節時，特朗普仍不願離開頒獎台，即使出動國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）上前邀他下台，他也不作理會，繼續留在台上與一眾球員一起慶祝。（Reuters）

不過，儘管票價過高，但市場需求卻遠超預期。體育數據機構Football Benchmark的負責人Antonio Di Cianni表示，「小組賽階段球場的上座率接近滿座，達到99%，足以證明球迷願意承擔高昂票價。」

恩芬天奴的政治人脈

FIFA在主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的掌舵下與美國總統特朗普（Donald Trump）關係密切。特朗普去年未能獲得自己向來主張應獲頒的諾貝爾和平獎，而FIFA因此特製「國際足協和平獎」（FIFA Peace Prize）授予特朗普。而上周公開的特朗普2025年財務申報文件則顯示，恩芬天奴在去年就贈予特朗普10張世界盃決賽門票，總價值15000美元。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），為世界盃亞軍——阿根廷隊的隊長美斯（Lionel Messi）頒授獎牌。 （Reuters）

而到了世界盃期間，二人的私交再度引發關注，此前美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）對陣比利時的比賽吃到紅牌，被判停賽一場，特朗普致電恩芬天奴要求覆審，最終該禁賽處罰被撤銷。特朗普對此表示：「我當時要求覆審，因為我認為那根本算不上犯規，我甚至都搞不清紅牌判罰的標準。」

白宮之外，恩芬天奴的擴軍戰略深得眾多成員國足協支持。國際足聯屬於非營利組織，賽事營收會重新分配給各會員協會，用於各國足球基礎設施建設，由此形成國際足聯與成員國之間互惠共生的循環關係。