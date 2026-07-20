世界盃｜西班牙再奪冠　耶馬與3歲同母異父弟弟慶祝夠搶鏡｜有片

世界盃決賽於美國時間7月19日舉行，由西班牙以1比0擊敗阿根廷，相隔16年後再捧盃。奪冠後，西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）與他3歲的同母異父弟弟Keyne一同共享慶祝時刻，走紅網絡。



在西班牙國家隊第二次捧起世界盃冠軍獎盃後，19歲的耶馬與家人在球場上慶祝。他和母親埃巴納（Sheila Ebana）、女友加西亞（Ines Garcia）以及弟弟Keyne的合照和影片迅速在網絡上走紅，球迷們也紛紛被這溫​​馨的一幕所感動。

Keyne今年三歲，是耶馬的同母異父弟弟。他的母親埃巴納（Sheila Ebana）在與耶馬的父親納斯拉維（Mounir Nasraoui）離婚後再婚。埃巴納尚未公開她新丈夫的姓名。

耶馬的母親也在世界盃期間透過發布Keyne的照片和影片與球迷保持聯繫。她的貼文吸引了大量互動，使這位三歲的小男孩成為世界盃上最受矚目的年輕面孔之一。