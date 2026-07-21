伊朗稱打擊美軍駐林和科威特設施　美軍連續第10晚發動空襲

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）於7月20日發聲明稱，對位於巴林和科威特的美軍目標發動了襲擊，並對其造成「沉重打擊」。美國中央司令部（CENTCOM）同日公布，於美東時間下午4時，對伊朗發動新一輪打擊，也是連續第10晚採取同樣行動。美軍表示，旨在進一步削弱伊朗用於攻擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商船的軍事能力。



美伊關係：圖為路透社拍攝於2022年1月27日插圖，顯示美國及伊朗的國旗。（Reuters）

伊朗媒體20日報道，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）的阿巴斯港（Bandar Abbas）、法爾斯省（Fars Province）等地，當日再次傳出爆炸聲，中部城市霍梅恩（Khomein）的工業設施亦遭到美軍攻擊。此外，伊朗布什爾（Bushehr）核電站附近傳出防空系統啟動的聲音。

在同日稍早時間，伊朗革命衛隊聲明稱，襲擊了美軍位於巴林薩基爾（Sakhir）空軍基地的無人機維修機庫、薩勒曼港（Port Salman）的艦艇設備庫，以及位於科威特的阿里夫堅基地（Camp Arifjan）。

聲明又稱，革命衛隊響應伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）日前的指示，將給予美國「刻骨銘心的教訓」。