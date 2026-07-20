世界盃｜從國旗戰袍到應援穿搭　西班牙公主時隔16年再舉大力神盃

在美國紐約新澤西球場（原稱紐約大都會人壽球場MetLife Stadium），世界盃的西班牙對阿根廷決賽周日（7月19日）下午（即香港時間20日凌晨3時）落幕，賽事舉行期間雙方鬥得難分難解，直至加時下半場剛開始時，西班牙射門第20次終於命中，其後阿根廷傾力反撲，惟多次角球攻勢均未能命中，最終一球飲恨。

比賽當天，西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）、王后萊蒂西亞（Queen Letizia）以及有「全歐洲最美公主」之稱的西班牙王儲萊昂諾爾公主（Princess Leonor）與其妹妹索菲亞公主（Infanta Sofia，Infanta譯「公主」或「王女」，泛指沒有王位繼承權的國王女兒）親臨現場，兩名公主賽後與球員一同舉起大力神盃，重現16年前西班牙首次奪冠時的畫面。



當天決賽結束後，費利佩與萊蒂西亞一同在場上祝賀球員。萊昂諾公主和索菲亞公主則興奮地加入慶祝行列，與球員們共同捧起獎盃，兩姐妹身穿西班牙國家隊配色的服裝，笑容燦爛。國王和王后與隊員及官員逐一握手擁抱，現場氣氛熱烈。

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當天，美國總統特朗普（Donald Trump）亦在防彈VIP包廂內觀看賽事。賽後亦下場與西班牙球員互動。

賽後，西班牙王室在官方社交媒體發文祝賀：「世界冠軍！！祝賀這顆星是漫長且嚴苛征程的獎賞，你們用努力、犧牲、堅持和每場比賽的模範付出走過了這條路。你們以偉大團隊的信念迎接每一次挑戰，並將西班牙的名字帶到了最高處。今天我們慶祝冠軍，明天我們將銘記一段傳奇。」

回顧16年前的2010年，西班牙首次奪得世界盃冠軍時，年僅4歲的萊昂諾公主在薩蘇埃拉宮迎接球隊，當時她與隊長卡西利亞斯（Iker Casillas）一同擁抱獎盃，而索菲亞公主則與姐姐身穿可愛的國旗配色球衣，與父母合影。

如今姐妹倆已長大成人，再度在球場上高舉獎盃，畫面今昔對比令人動容。當天萊蒂齊亞王后選擇一襲紅色長裙亮相，費利佩六世則以海軍藍西裝搭配紅領帶，呼應國家隊主色調，展現王室對球隊的支持。