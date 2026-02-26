愛潑斯坦案｜哈佛發言人：前校長薩默斯辭任教職　學年結束後離任

美國前財政部長、哈佛大學前校長薩默斯（Larry Summers）因被指與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，繼去年11月暫停教學工作後，於2月25日宣布將於本學年結束後離任。美國《紐約時報》及哈佛學生報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）報道，相關消息已獲哈佛大學發言人證實。



圖為2025年7月9日，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）在愛達荷州舉行的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。（Getty Images）

《紐約時報》及《哈佛深紅報》指出，薩默斯將於本學年結束時辭去在哈佛大學的學術和教學職務，放棄哈佛的教授職位。哈佛發言人稱，薩默斯已於去年11月起休假，離開大學前不會重返教職。此外，他25日也辭去了他在哈佛大學甘迺迪學院「莫薩瓦爾-拉赫馬尼商業與政府中心」（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government，暫譯）擔任的聯合主任一職，他自2011年起一直擔任該職位。

薩默斯也向《哈佛深紅報》發聲明稱，作出離開的決定很艱難，他為50年前作為研究生來到哈佛，以及教導學生、與同事共事深懷感激。他表示，在卸下正式的職責後，他作為哈佛的榮譽校長和退休教授，期待未來有時間從事一系列全球經濟問題的研究、分析和評論工作。

2005年3月15日，美國紐約市，愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）出席音樂會時合影。（Getty）

去年11月，一批電子郵件被披露，薩默斯與愛潑斯坦至少有7年時間往來。直到2019年7月，也就是愛潑斯坦最終被捕的前一天，兩人仍保持聯繫。輿論反應異常激烈，郵件最初曝光後，薩默斯表示將繼續執教。但隨著更多郵件被披露，他宣布將退出所有公共事務，並辭去教職。隨後，薩默斯相繼辭去或終止了與多個機構的合作關係，包括《紐約時報》、彭博社和OpenAI。

針對相關披露，哈佛大學正式啟動了對薩默斯與愛潑斯坦關係的調查，調查也涵蓋了文件中牽涉到的其他大學附屬人員和捐贈者。去年12月下旬，美國司法部公佈的第二批與愛潑斯坦有關的記錄顯示，薩默斯在愛潑斯坦2014年的遺囑草案中被指定為繼任遺囑執行人，這意味著如果主要遺囑執行人無法履行職責，他將負責管理這位金融家的遺產。不過，薩默斯當時透過發言人稱不知情。

而在兩人的電郵和通訊紀錄中，薩默斯曾就個人事務向愛潑斯坦尋求建議，其中包括當時已婚的薩默斯曾向愛潑斯坦請教，欲「追求」同一領域的女學者。