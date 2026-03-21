特朗普政府再入稟控哈佛縱容反猶主義 引民權法促凍結700億資金
撰文：藺思含
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特朗普政府周五（3月20日）再度入稟馬薩諸塞州聯邦法院起訴哈佛大學，指控校方自2023年加沙戰爭爆發後，對校園內日益嚴重的「反猶太主義」視而不見，違反《民權法案》第六章。聯邦政府要求法院下令停止對哈佛發放所有現有的聯邦科研資助，涉及金額最高可達90億美元（700億港元）。
起訴書批評哈佛大學持雙重標準，指校方雖然嚴格執行針對其他類型歧視的政策，卻在加沙戰事後的親巴勒斯坦抗議中讓示威者「逍遙法外」。政府指控，校方不僅未有對違規佔領校園的行動採取措施，甚至有教職員向示威者提供食物及糖果。
政府指控哈佛大學違反《民權法》第六章，在接受聯邦資助同時仍容許基於種族、膚色及原國籍的歧視行為。若勝訴，哈佛未來涉及約90億美元的聯邦研究撥款可能被凍結，甚至被追討過往已發放的補助。政府同時要求委任獲其認可的獨立監察員進駐校園。
哈佛大學官員警告，指若失去聯邦資金，包括癌症及心臟病研究在內的多個關鍵科學與醫學項目將陷入停滯。去年五月的數據顯示，聯邦科研資金佔哈佛2024年營運收入約11%，亦有估計指哈佛每年直接從政府獲得高達8億美元資金。
今次是總統特朗普上台以來針對哈佛展開的一連環法律行動之一。就在上月，司法部入稟控告校方未有配合提供數據證明其已停止「平權招生」（Affirmative Action）政策。
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