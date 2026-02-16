愛潑斯坦被爆「想娶前女友女兒」　疑曾助17歲的她當模特兒入哈佛

美國已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）近日被美國媒體披露，生前對前女友的女兒瑟琳娜·杜賓（Celina Dubin）有異常執著，甚至在2014年向友人表示想娶當時年僅19歲的她為妻。



美國司法部最新公開的文件揭露，愛潑斯坦在瑟琳娜年幼時便以「乾爹」身分進入她的生活，隨著她成長關係日益親密。

據《紐約郵報》報道，瑟琳娜現年30歲，是愛潑斯坦前女友伊娃·杜賓（Eva Dubin）之女。伊娃曾是1980年瑞典小姐，現嫁給億萬富翁投資人格倫·杜賓（Glenn Dubin）。杜賓家族發言人稱愛潑斯坦對瑟琳娜的求婚言論只是「隨口一說」，家人並不知情。

愛潑斯坦前女友伊娃·杜賓（Eva Dubin）。（dubinfamilyfoundation.org）

愛潑斯坦疑似曾助瑟琳娜進入哈佛

文件顯示，愛潑斯坦在2008年因性犯罪認罪，並於2009年下半年至2010年期間服刑18個月。出獄後，儘管被登記為性犯罪者，仍受邀至杜賓家作客。2012年更前往布魯克林觀看瑟琳娜的曲棍球比賽。瑟琳娜稱他為「叔叔」，兩人曾互傳數百則訊息。愛潑斯坦曾在巴黎為她購買「性感」服飾，並聯繫知名模特經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）為當時17歲的她安排時尚拍攝。

瑟琳娜2013年進入哈佛大學就讀，愛潑斯坦還曾致信該校數學教授諾瓦克（Martin Nowak）請求協助。

不過，杜賓家族發言人否認愛潑斯坦幫助她入學，強調她是成績優異的學生。瑟琳娜2017年以優異成績畢業，2022年取得醫學學位，現為西奈山醫院住院醫師。文件另揭露愛潑斯坦私人物品中存有標註「瑟琳娜照片」的盒子及專屬播放清單。

瑟琳娜2013年進入哈佛大學就讀，傳愛潑斯坦曾致信該校數學教授諾瓦克（Martin Nowak）請求協助。（GettyImages）

