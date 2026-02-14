特朗普起訴哈佛大學　指控其拒絕提供調查招生紀錄所需文件

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府2月13日（周五）起訴哈佛大學，指控其未能向司法部提供，協助調查其招生過程是否存有歧視白人申請人行為所需的文件。



據美媒報道，美國司法部聲稱，哈佛大學拒絕向政府提供，調查其招生決策中是否存有歧視學生行為（違反政府撥款條款）時所要求的相關文件。

美國司法部就起訴哈佛大學發布的聲明：

司法部長邦迪（Pam Bondi）在一份聲明中表示：「哈佛大學未能向我們披露所需的數據，以確保其招生過程不存在歧視。我們將繼續努力，在美國各地推行擇優錄取招生政策，而非採用多元、公平和包容（DEI）原則。」

與此同時，哈佛大學向美媒，該校「一直真誠地回應政府的質詢，並將繼續按照法律規定的程序與政府合作」。

據報道，司法部要求哈佛大學提供過去七年所有本科、法學院和醫學院申請人的詳細資料。政府的要求還包括申請人的種族、性別、公民身份和成績等資料，以及按照「多元化、公平和/或包容性舉措和計劃」的使用情況。

訴訟文件指哈佛大學已按要求向司法部提交約2300頁文件，但指出該校並未按政府要求提供個別學生的詳細資料。

特朗普政府在訴訟中稱：「哈佛大學拖延了文件的提交進度，並拒絕提供與申請者錄取決定相關的必要文件。」

特朗普2月2日曾表示，其政府正向哈佛尋求10億美元（約78億港元）賠償，以終止聯邦對該校政策的所有調查。