世界盃｜「Drake詛咒」再現　饒舌天王豪擲150萬元阿根廷慘賠

加拿大饒舌天王Drake看好阿根廷在2026年世界盃決賽奪冠，豪砸150萬美元（約1,170萬港元）下注阿根廷90分鐘內擊敗西班牙，結果阿根廷最終以0比1落敗。Drake不僅錯失約510萬美元（約4,000萬港元）的潛在獎金，「Drake詛咒」（Drake Curse）也再度引發外界熱議。



據霍士體育台（Fox Sports）報道，所謂「Drake詛咒」，指的是任何獲得這名饒舌歌手公開支持的運動員或球隊，最後往往難逃失利命運。當阿根廷球迷得知Drake押注阿根廷後，因他近年多次下注失利紀錄，開始擔心這場決賽結果。

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Drake賭注常失準

Drake過去曾多次進行大額體育賭注，但不少最終以失敗收場。今年稍早，他下注100萬美元（約780萬港元）支持新英倫愛國者（New England Patriots）在第60屆超級盃（Super Bowl LX）擊敗西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks），最終同樣遭遇損失。

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此外，他也曾下注網球名將冼拿（Jannik Sinner）擊敗艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）拿下美網冠軍，但結果未如預期，損失了30萬美元（約235萬港元）。

不過，阿根廷球迷原本仍抱持希望，因為Drake曾在2022年卡塔爾世界盃決賽成功押中阿根廷奪冠。當時他下注100萬美元，預測阿根廷擊敗法國，最終阿根廷靠著PK大戰勝出。但這一次，Drake的預測未能再次成真。隨著阿根廷在2026年世界盃決賽敗給西班牙，「Drake詛咒」也再度成為球迷討論焦點。

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