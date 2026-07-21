世界盃｜「Drake詛咒」再現 饒舌天王豪擲150萬元阿根廷慘賠
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
加拿大饒舌天王Drake看好阿根廷在2026年世界盃決賽奪冠，豪砸150萬美元（約1,170萬港元）下注阿根廷90分鐘內擊敗西班牙，結果阿根廷最終以0比1落敗。Drake不僅錯失約510萬美元（約4,000萬港元）的潛在獎金，「Drake詛咒」（Drake Curse）也再度引發外界熱議。
據霍士體育台（Fox Sports）報道，所謂「Drake詛咒」，指的是任何獲得這名饒舌歌手公開支持的運動員或球隊，最後往往難逃失利命運。當阿根廷球迷得知Drake押注阿根廷後，因他近年多次下注失利紀錄，開始擔心這場決賽結果。
+1
Drake賭注常失準
Drake過去曾多次進行大額體育賭注，但不少最終以失敗收場。今年稍早，他下注100萬美元（約780萬港元）支持新英倫愛國者（New England Patriots）在第60屆超級盃（Super Bowl LX）擊敗西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks），最終同樣遭遇損失。
延伸閱讀：世界盃｜美斯「26米巨雕像」如沒穿褲子惹議 大力神盃位置太尷尬
+7
此外，他也曾下注網球名將冼拿（Jannik Sinner）擊敗艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）拿下美網冠軍，但結果未如預期，損失了30萬美元（約235萬港元）。
不過，阿根廷球迷原本仍抱持希望，因為Drake曾在2022年卡塔爾世界盃決賽成功押中阿根廷奪冠。當時他下注100萬美元，預測阿根廷擊敗法國，最終阿根廷靠著PK大戰勝出。但這一次，Drake的預測未能再次成真。隨著阿根廷在2026年世界盃決賽敗給西班牙，「Drake詛咒」也再度成為球迷討論焦點。
世界盃2026｜河南女買牙膏竟抽中門票！ 有人開價¥50萬求購世界盃｜阿根廷獲FIFA「關照」惹議 近480萬網民聯署要求踢出局世界盃｜39歲美斯散步爭金靴？全場88%時間沒跑 恩師揭致勝關鍵世界盃｜俄AV女優Eva Elfie晒捧大力神盃辣照 比堅尼躺床極誘惑世界盃｜夏蘭特自曝牛奶當水喝 退休後想當酪農 返鄉下經營牧場內地男子大馬酒店怒轟漏掛中國國旗 網揭真相：只掛世界盃參賽國
延伸閱讀：
2026世界盃／連霸夢碎首發聲！梅西嘆「痛苦難平復」 致敬全隊拚到最後
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】