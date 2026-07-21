特朗普稱內塔尼亞胡到紐約參加聯大會議不被拘捕　與市長看法相悖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月20日在社交平台發文，稱只要以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）身處美國，就絕對不會被任何形式逮捕。他這一說法與早前紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）「內塔尼亞胡應該到海牙受審」的看法相悖。



特朗普在帖文中表示，應該被逮捕的是那些將伊朗帶入這場衝突的人，強調內塔尼亞胡正對抗殺害5.2萬示威者并且在過去47年中一直殘殺美國士兵與其他人的伊朗。

2026年7月20日，圖爲特朗普在社交平台發文，稱只要内塔尼亞胡身處美國就絕對不會被任何形式逮捕。（截圖自Truthsocial@realDonaldTrump）

內塔尼亞胡遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，預計他將在今年9月來到紐約出席聯合國大會。曼達尼在《紐約時報》日前刊出的報道中表示，內塔尼亞胡是受到國際刑事法院指控的戰爭罪犯，自己正與市政府律師討論能否拘捕他，「紐約市法律允許我做甚麼，我們就會做甚麼。」

曼達尼過去曾表明，若國際刑事法院通緝的領導人到訪紐約，包括內塔尼亞胡和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），他將要求紐約警方執行逮捕令。

2026年4月12日，紐約民主社會主義市長曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市皇后區發表演說。（Reuters）

國際刑事法院於2024年11月21日發出了對內塔尼亞胡的逮捕令，指控他自2023年10月8日起至2024年5月20日期間對加沙行動涉嫌犯下戰爭罪和危害人類罪。哈馬斯在2023年10月7日突襲以色列並擄走人質，以色列隨後對加沙開展行動。內塔尼亞胡否認有關指控。