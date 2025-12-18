菲律賓海邊抓「可愛小生物」拍照　專家揭含恐怖劇毒：足殺20多人

英國一名男子在菲律賓度假時發現了一隻外型特殊的小章魚，讓他好奇拿在手中拍片，沒想到影片曝光後卻讓許多網友嚇壞，因為他拿起的是世界上毒性最強生物之一的藍環章魚。



身為歷史學家的男子麥康諾（Andrew McConnell）11日在Instagram上分享，他在菲律賓海邊散步時偶遇世界上最致命生物的瞬間，甚至還把藍環章魚抓在手中。

男子意外把世界最致命生物「藍環章魚」抓在手中，當章魚試圖逃跑時，他還多次伸手把章魚捉回來。（Instagram@decanterman）

藍環章魚試圖逃跑 他多次伸手捉回：

影片中可看到，麥康諾手中抓着一隻有着藍色花紋的小章魚，章魚特殊的外型讓他覺得十分可愛，當章魚試圖逃跑時，他還多次伸手把章魚捉回來。

海洋專家指出，藍環章魚身上含有極強的河豚毒素，對人類的致命性是氰化物的1000倍，其毒素足以殺死20多人，且目前世界上尚未有抗毒血清可以使用。

麥康諾在網友的提醒下才發現自己與死神擦肩而過，幸好藍環章魚當時沒有在他手上釋放毒素，他表示，一開始是看到當地一群孩子們抓着章魚玩耍，才跟着拿在手中，顯然孩子們也都不知道事情的危險性，後來特別拜訪當地學校與海岸警衛隊，希望能幫助提高居民注意其危險性。

