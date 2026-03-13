墨西哥海灘驚現9米長地震魚　詭異畫面民眾直呼：世界末日近了？

墨西哥一處海灘2月出現罕見的畫面，只見2條長達30英尺（約9米）、俗稱「地震魚」（Doomsday Fish）的深海生物被沖到海灘上，民眾紛紛擔憂這是不祥之兆、直呼「世界末日是不是近了？」。



墨西哥海灘驚見2條地震魚 詭異畫面曝

《紐約郵報》報道，這2條原名「巨型皇帶魚」（Oarfish）的深海生物平時生活在深達3200英尺（約970米）的海底，然而牠們上個月出現在卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）的一處海灘上。

+ 7

這支由目擊者皮滕格（Monica Pittenger）上傳的Instagram影片迅速引起熱議，他表示「我們看到遠處有甚麼東西在閃爍，而且非常明亮，當我們近距離看到牠們時，感覺就像是從未見過的生物，我們當時就想『這不可能是真的』」。

皮滕格的妹妹看見這2條魚在沙灘上掙扎、拍打，隨即上前試圖將其中1條推回海裏，其他圍觀遊客則保持距離觀望，最終1位女性旁觀者催促在場的男性幫忙，皮滕格表示「最後眾人把魚推回海裏，然後牠們都遊走了」，並稱「我覺得很多人都很猶豫，因為沒人真正知道那是甚麼，畢竟不是每天都能看到，我簡直不敢相信自己的眼睛，就像科幻電影裡的場景一樣，當我們意識到牠有多麼罕見時，這真是1次很酷的經歷，非常超現實」。

據悉，巨型皇帶魚最長可達36英尺（約11米）、體重最重也可超過441磅（約200公斤），在日本、台灣的傳說中，牠是地震或其他自然災害的預兆，因此又被稱為「地震魚」、「末日魚」。

【延伸閱讀】菲律賓海邊抓「可愛小生物」拍照 專家揭含恐怖劇毒：足殺20多人（點擊放大瀏覽）

+ 5

延伸閲讀：

東部外海6.2強震後現身！澎湖捕獲罕見「地震魚」專家揭真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】