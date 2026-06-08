泰國海灘驚現數千「粉紅香腸」！ 延綿數百米　官方警告千萬別摸

位於泰國羅勇府芒縣（Mueang）Phe 鎮的知名景點「Suan Son 海灘」，6月6日突然被數以千計、外型細長且呈現醒目粉紅色的神祕海洋生物佔領！這些密密麻麻的生物順著海浪被沖上岸，混雜在貝殼與沙灘之間，延綿數百米長，將原本潔白的沙灘瞬間染成一片驚悚的「紅粉色」，畫面極具視覺衝擊，隨即引發當地大批遊客的圍觀與恐慌。



「海洋清潔工」被大浪沖上岸！官方證實：是活的粉紅刺海參

《曼谷郵報》報道，面對這宗離奇事件，泰國海洋與海岸資源部（DMCR）高度重視，該部地區辦事處主任塔內斯（Thanes Mannoi）立刻率領大批自然保護官員與多位專家趕赴現場進行實地調查。

經過專家小組細緻的採樣與外觀比對，這群神祕生物的真實身分終於揭曉。調查報告指出，這些外型特殊的生物其實是一種罕見的海洋無脊椎動物，正式名稱為「粉紅海參」，在分類上又被稱為「粉紅刺海參」（學名：Cercodemas anceps）。

泰國羅勇府芒縣（Mueang）Phe 鎮的知名景點「Suan Son 海灘」被一群「粉紅海參」佔領。（截取FB@ปชส. จังหวัดภูเก็ต）

這些外型特殊的生物其實是「粉紅海參」：

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專家表示，這群粉紅刺海參平常生活在海底，擁有柔軟的圓柱形身體，外觀形狀酷似小黃瓜或香腸，皮膚表面則覆蓋著細小的凸起與棘刺，顏色會隨著個體差異而呈現亮粉色到紅橙色不等。更令研究人員驚訝的是，這群被沖上沙灘的粉紅海參目前「全都還活著」。官方初步研判，這場壯觀現象，是由於近期當地海域遭到暴風雨襲擊，海底掀起異常劇烈的狂風與巨浪，才強行將這群棲息在深海的海底生物大舉推向岸邊。

屬於罕見自然現象！官方：千萬別摸、會釋放防禦毒素

雖然眼前的景象讓不少目擊遊客直呼「看起來很可怕」，但泰國海洋與海岸資源部特別發表聲明，強調海參在海洋生態系統中扮演著至關重要的關鍵角色，牠們能夠有效分解有機物與海底垃圾，在生物界常被譽為「海洋清潔工」，有助於維持海底環境的健康與生態平衡。因此，這起大規模擱淺事件純屬罕見的自然現象，並不會對當地的海洋生態系統構成任何負面威脅。隨著後續海水潮汐的變化，預計在下一次大漲潮時，這群海參就會順著海浪自然返回深海。

官方呼籲不要用手觸摸這些海參，極有可能引發嚴重的皮膚過敏與紅腫刺激。（截取自FB@ปชส. จังหวัดภูเก็ต）

不過，官方也向現場遊客與當地居民發出嚴正警告，呼籲眾人務必保持距離「觀賞即可」，絕對不要因為好奇而試圖靠近、甚至直接用手觸摸這些海參。專家指出，某些海參在感受到外界威脅或面臨生存危機時，體內會釋放出特有的防禦性物質與化學毒素，一旦與人體皮膚直接接觸，極有可能引發嚴重的皮膚過敏與紅腫刺激，特別是對於皮膚敏感的民眾而言更為危險。官方強調，民眾若在海灘上遇到類似的集體擱淺動物，應第一時間通知當地政府派員前來協助，切勿私自捕捉或接觸。

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