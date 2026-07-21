6月才遭「拉眼角」歧視！韓國女網紅拿美斯球衣當抹布　球迷怒批

日前在世界盃期間聲稱遭受「種族歧視」的一名韓國女網紅兼YouTuber，近日因一段極具爭議的影片再次成為全球焦點！她近日在個人Instagram上發布短片，不僅將阿根廷球星美斯（Lionel Messi）的10號戰袍踩在腳下當踏腳墊，甚至拿來擦窗戶、拖地當抹布使用，引爆阿根廷球迷強烈憤怒，怒控她做法不當且雙重標準。



從人權象徵到爭議焦點！踩美斯球衣引爆兩極論戰

根據韓媒報道，該女網紅20日上傳了一支題為「如何充分利用美斯球衣」的短影片。影片中她身穿巴西隊球衣，將美斯的阿根廷球衣當成腳踏墊走過，隨後拿來擦拭窗戶與地板，行徑宛如使用廢棄抹布。

日前在世界盃期間聲稱遭受「種族歧視」的一名韓國女網紅近日因一段極具爭議的影片再次成為全球焦點。（截取自IG@inocat_t）

該名韓國女網紅拿美斯球衣當抹布引爆阿根廷球迷憤怒：

由於阿根廷在世界盃決賽失利，阿根廷的宿敵巴西與墨西哥部份球迷，在留言區發出一片掌聲與笑聲。然而，更多網友與阿根廷球迷則對此表示極度不滿，批評聲浪隨之而來：

「你為什麼要這樣做？這真的很怪。」

「考慮到你在世界盃期間才剛遭受種族歧視，你現在的行為跟那些歧視者有什麼兩樣？」



曾遭墨西哥高層種族歧視 FIFA一度邀她倡導人權

事實上，這名女網紅6月12日在墨西哥瓜達拉哈拉體育場觀看韓國對捷克的比賽時，被身後一名墨西哥男子做出經典的「拉眼角（Chinky Eyes）」種族歧視動作。她將過程拍下並發布至社交網絡，引發全球網友公憤。

這名女網紅此前曾遭墨西哥男子「拉眼角」種族歧視▼▼▼

事件隨後發酵，該名男子經肉搜被證實為當地公會會長，最終在輿論壓力下黯然辭職，並遭國際足協（FIFA）封鎖門票帳戶。FIFA隨後更在「世界打擊仇恨言論日」特別邀請該名韓國女網紅前往國際足協總部與人權團隊會面，共同發表倡導尊重與包容的訊息。

如今她卻因「將美斯球衣當抹布」的嘲弄行為，遭批把個人的不幸經歷轉化為對另一個國家足球文化的侮辱，形象大打折扣。目前該影片仍在網絡上持續引發兩極熱議。

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