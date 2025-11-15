台灣遊客16人吃5薄餅　意大利老闆拍片公審捱轟秒跪：我愛中國！

撰文：ETtoday
出版：更新：

意大利薄餅店「Pizza Dal Pazzo」的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個薄餅，竟自拍影片嘲諷，還放上IG公審，結果遭到意大利及台灣網友批評。

老闆在當地時間14日再度拍攝影片，他對著鏡頭表明要向所有中國人與台灣地區人士道歉，甚至在影片結尾時大喊：

我愛中國，我愛台灣！
意大利薄餅店老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個薄餅，拍片嘲諷及放上網公審。（IG@Pizza Dal Pazzo）

台灣遊客不知情　還對鏡頭開心做V字手勢：

+4

回顧案件經過，該薄餅店的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個薄餅，竟在餐廳內直接拿手機錄影，他爆粗口稱：

那些該死的中國人。

接著走向台灣遊客，詢問：「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

辱華？小紅書遊客怒揭大阪民宿4國語言告示「只有中文內容不同」意大利女生故意講爛中文取笑亞裔　遭拍片公審網撻伐

後來老闆將影片放上IG，結果引起台灣網友批評，就連意大利網友也不挺，雖然老闆立刻刪除影片止血，但仍遭到網友們留言洗版，最後連IG都關閉了。

不過，老闆在當地時間14日於臉書發布一段46秒的影片並搭配一段短文，他表示要向所有中國人道歉，並稱「你們是如此美好、神奇的人民」，還說自己去過中國大陸和台灣，最後甚至喊出「我愛中國，我愛台灣」。

影片公布之後，雖然有部分台灣網友選擇原諒老闆，但還是有不少網友不買帳。一名在意大利住過很多年的網友留言批評，老闆的行為不僅羞辱了旅客，也傷害了意大利的整體形象：

我替那些遊客感到心痛，也替這個國家感到遺憾。
意大利名牌Fendi陷辱華！稱中國結為「韓國工藝」遭內地網民炮轟女子穿Lolita風到希爾頓旗下酒店竟被驅趕　經理：我就是歧視你亞裔女生因為「貌似中國人」遇襲　美國婦「持刀狂插頭」至少7刀

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

種族歧視
兩岸－辱華
意大利
台灣
旅遊注意系列
ETtoday