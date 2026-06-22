馬來西亞女遊客拍片諷中國人「不洗澡很臭」　挨轟後道歉｜有片

馬來西亞一名女子早前在中國旅遊期間，拍攝影片諷刺當地人「很臭」、「不洗澡」，言論被指涉歧視及冒犯，在中國社交平台引發強烈不滿。面對批評聲浪，該女子最終公開道歉，承認行為過火，願為相關言論承擔全部責任，並承諾日後言行會更加謹慎。



近日，馬來西亞一名女子早前在中國旅遊期間，拍攝影片諷刺當地人「很臭」、「不洗澡」。（影片截圖）

大馬女子中國旅遊「掩鼻嫌臭」 歧視言論激民憤

據馬來西亞《中國報》報道，涉事者諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。

影片曝光後，迅速在網絡上發酵，大量網民表達憤怒，許多人批評其言行帶有明顯的歧視與侮辱性質，大批網民留言表達強烈不滿，質疑她欠缺基本公民素養。

除了影片內容外，該名女子在華期間亦有其他不當行為。她在乘搭公共巴士時，與當地乘客發生推擠，險些將一名長者推倒在地；乘搭的士時更當面批評司機的服務態度，舉止被指囂張跋扈、毫無禮貌。

當事人公開致歉 稱無意挑起跨國衝突

面對各方的猛烈批評，諾阿希金最終於其社交媒體帳號發佈正式道歉聲明。她在聲明中稱，在中國度假時因一時衝動作出了錯誤反應，對相關言論深感自責與懊悔。

她強調，影片內容並非刻意安排或策劃，絕無意圖侮辱或羞辱任何人，更無意挑起任何跨國衝突或仇恨。她表示，願意為影片引起的任何不適承擔全部責任，希望事件能夠得到妥善解決，並承諾會從中吸取教訓，成為一個更成熟、更有責任感的人。