台女英國當街被4人圍毆　倒地仍被用盡力狂踢　稱當地人冷眼旁觀

「來英國大概兩年了多了，第一次遇到被人圍毆。」



一名台灣女網友發文表示，她前幾天晚上辦完事情後，才剛下車，就被其中一個女生撞了肩膀，緊接著還被好幾個人拳打腳踢：

我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我。

這種荒唐的事情，到底怎麼解決？貼文曝光後，引起關注。

一名台灣女網友表示在英國下巴士後遭幾個人拳打腳踢，車上司機和乘客卻冷眼旁觀。（Threads截圖）

該女子臉部受傷前後對比。（IG@vanessa._.42）

該名網友在Threads上發文表示，她晚上8時許，在英國搭上205巴士，「算是大站，而不是什麼偏僻的地方」，結果她才下車、要走到人行道，就被一個年輕女生給撞了一下肩膀，緊接著，後面的女生就對她大喊，問說為什麼要撞人？當下她不想計較，也不想惹事，所以雖是被撞的一方，她還是道歉了。

只是沒想到，她道歉後，這4個年輕女生卻對她拳打腳踢，「我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我」。不論是巴士司機還是乘客，都有全程目睹這段過程，而這4個年輕人，還是因為被路人制止，才終於停下動作：

我在被打的時候不停地呼喊求救，只有那一對夫妻嘗試制止他們，而對於205司機以及乘客，沒有任何一個人想要幫我或是叫警察。

發文者透露，事發後，警察也沒有到場，直到室友送她到急症室，警察才打電話來：

並說如果要做筆錄，還要排隊等到週四早上才有時間做筆錄。

她感嘆，這種荒唐的事情，究竟要如何解決？她也以自身經驗提醒在英國生活的人，走在路上務必隨時注意。

後來發文者也在帖文底下補充，她當時真的被打傻了，後來才記起來「我當時候是被扯著頭髮整個甩到牆上，然後那對夫婦原本想出去制止，但是因為是女孩，所以擔心一碰就會攤上麻煩了」。那對夫妻也描述，4個年輕女生是往死裡打，倘若牆上有釘子或玻璃，「我可能現在已經人不在這了！」。室友也說自己到場時，看到發文者腿上都是頭髮：

所以希望廣大群眾能藉由小小的力量，讓這件事讓政府以及警察機關處理。

