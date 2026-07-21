土耳其正式申請加入SEPA　出口商：可使雙方關係達完全不同水平

土耳其財政部長希姆謝克（Mehmet Şimşek）正式宣布土耳其已向歐洲支付委員會（EPC）提交加入單一歐元支付區（SEPA）的意向書後，土耳其出口商大會主席居爾泰佩（Mustafa Gültepe）周一（7月20日）提出更新關稅同盟、加入「歐盟製造」框架及參與單一歐元支付區（SEPA）等多項倡議，他認為若同步實現這些倡議，將使雙方關係達到「完全不同」的水平。



居爾泰佩當天在接受阿納多盧通訊社採訪時指，如果關稅同盟修訂、「歐盟製造」相關工作以及加入SEPA支付系統能夠一併達成，土耳其將能站上與現今截然不同的位置。

土耳其：圖為2008年6月23日，德國柏林一間商店外掛有土耳其國旗。（Getty）

他解釋，加入SEPA可大幅簡化土企與歐洲夥伴間的跨境歐元支付，款項轉移如同國內交易，尤其對中小企業的收款和付款支持更為顯著。

關於「歐盟製造」倡議，居爾泰佩表示出口商團體持續進行遊說，貿易部亦在推動；汽車行業相關討論尚未結束，初步評估正面，後續需與歐方保持同步。

他同時警告，由於關稅同盟安排，歐盟與第三方國家簽署的貿易協議不應損害土耳其利益，並重申該同盟「確實」需要修訂，因為現行協議已對土耳其造成傷害。

居爾泰佩在評估當前出口形勢時表示，2026年上半年土耳其出口同比增長3.6%至1,361億美元，考慮到海灣地區地緣緊張及俄烏戰爭影響，表現尚屬積極，但年增3%至5%的幅度仍不足，土耳其需要兩位數增長。

他預期最困難時期應已過去，2027年起可望實現更強勁的成長，各行業有望出現月度雙位數增幅。他亦提到成本上升削弱土耳其的價格競爭力，過去12至18個月內首次出口企業數量減少約一半，但土耳其具備靠近歐洲、物流優勢、靈活生產和品質等關鍵優勢，長期目標是進入全球十大出口國。