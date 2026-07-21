美國收緊豁免規則　阻國防承包商向中國等國家採購關鍵材料

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月20日收緊國防承包商向中國等國家購買關鍵礦產、材料的條例，避免美國武器生產過度依賴海外供應鏈。



特朗普20日簽署行政命令，規定國防承包商自2027年1月，在申請豁免令向「非盟友外國」（non-allied foreign nations）購買關鍵材料時，除了過去規定的須證明這些供應商是最方便或最便宜的選擇，還須證明業者已嘗試尋找替代來源，並須披露原材料來源。

「非盟友外國」一般指中國、朝鮮、俄羅斯和伊朗。未能遵守新條例的承包商，可能面對採購方面的後果，包括失去競標政府合同的機會。

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）舉行雙邊會談。（Reuters）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在記者會上說，承包商今後再也不得甚麼都不嘗試，就宣稱自己別無選擇。它們也必須說明，如何將「不合規」的敏感材料從國防供應鏈移除的計劃，並為此制定時間表。

特朗普的行政令也要求國防部動員國防承包商和分包商，在六個月內梳理出關鍵供應鏈當中存在的國家安全影響，因為「戰爭部如果無法知道這些關鍵原料、組件和軟件從哪裡來，美國就無從主導現代戰場。」

納瓦羅說：「這可不是文字功夫，而是戰鬥準備。」

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國防部正持續推動包括洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）與波音公司（Boeing）在內等主要國防承包商加速擴大武器生產。只不過，許多用於生產導彈、飛機和其他先進系統的關鍵礦產和生產材料，仍高度依賴中國供應商；新條例意味着這些公司今後難免會在加速生產武器供應美軍和盟友，以及減少依賴中國兩大政策目標之間陷入兩難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

