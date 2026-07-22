《哥斯拉大戰金剛》聾人童星Kaylee Hottle遇車禍逝世　終年18歲

曾出演《哥斯拉大戰金剛》系列電影的美國聾人童星Kaylee Hottle於7月21日在美國馬里蘭州遇上車禍去世，終年18歲。



Kaylee Hottle的父親Joshua Hottle於21日向TMZ網站透露，她當日凌晨在馬里蘭州的一場車禍中死亡。

Joshua Hottle其後在社交媒體Facebook的直播中確認這消息，他在片中以手語表示，自己稍早前得知前者捲入一場嚴重車禍，不久後就便接到電話通知，Kaylee Hottle在送往醫院的途中心跳停止死亡。

Joshua Hottle在直播中稱，他事後從德州飛往當地指認並領取女兒的遺體，期間一度傷心哽咽，連手語也比不下去。

據英國廣播公司（BBC），馬里蘭州弗雷德里克縣（Frederick County）警長辦公室表示，警員於21日凌晨2時50分左右接獲僅涉及一輛車的車禍報警，涉事19歲司機被送往醫院接受治療無生命危險，而另一名乘客則拒絕在現場接受幫助。意外起因或涉及超速駕駛。

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據TMZ網站，Kaylee Hottle出生於佐治亞州亞特蘭大的一個世代聾人家庭，她9歲時已開始拍攝廣告，其中包括為被許多聽障人士使用的即時視訊通訊應用Glide拍攝公益廣告。

Kaylee Hottle於2021年上演的《哥斯拉大戰金剛》電影中，飾演一個能用手語與金剛交流的聾啞女孩Jia。她其後在2024年上映的續集《哥斯拉×金剛：新帝國》中，再次出演該角色。