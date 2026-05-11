伊朗副外長：法英勿加劇危機　僅伊朗能保障霍爾木茲安全

針對法國和英國計劃向紅海及霍爾木茲海峽周邊海域增派軍艦，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）5月10日表示，任何以「保護航運」為名的域外軍事部署，無異於加劇危機，「將這一關鍵水道軍事化」。他強調，只有伊朗能夠保障該海峽的安全，且不允許任何國家干涉。



2026年5月8日，船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）附近通行。（Reuters）

加里巴巴迪的聲明稱，法國已宣布派遣航母「戴高樂號」（Charles de Gaulle ）前往紅海和亞丁灣，英國方面也表示將配合行動向相關海域增派軍艦。聲明指出，海上航行安全並不能通過展示軍力來實現，尤其是對於那些支持、參與或對侵略與封鎖保持沈默，本身已成為問題一部份的個體而言。

加里巴巴迪表示，地區不安全的根源在於非法訴諸武力、持續威脅沿岸國家、實施海上封鎖，以及無視《聯合國憲章》。「霍爾木茲海峽並非域外大國的共有財產⋯⋯伊朗對該海峽行使主權並制定相關法律安排，是伊朗作為沿岸國家所享有的權利」。

2026年4月17日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）舉行會面，並召集49國召開霍爾木茲海峽峰會。（Reuters）

針對法國提出的「掃雷」、「護航」任務計劃，加里巴巴迪強調，無論戰時還是和平時期，只有伊朗能夠保障該海峽的安全，並且不會允許任何國家干涉此類事務。

聲明最後警告，如法國、英國或其他國家配合美國在霍爾木茲海峽採取被伊方認定為違反國際法的行動，伊朗武裝部隊將作出「堅決且迅速的回應」，敦促這些國家不要使局勢進一步複雜化。