美媒：伊朗推霍爾木茲新規　船隻通行需向波斯灣海峽管理局申報

伊朗正試圖迫使通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻遵守一項新的通行協議，否則將面臨攻擊風險。據美媒看到的一份文件顯示，德黑蘭已製定一套針對試圖通過該海峽船隻的新規則，繼續推進其對該航道的控制。



這份名為「船舶資訊申報表」（Vessel Information Declaration）的文件是由伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）簽發的申請表，所有通過海峽的船隻都必須填寫，以確保安全通行。該文件由勞氏海事數據（Lloyd's List Intelligence）和另一位不願透露姓名的航運業人士提供給美媒。

2026年5月8日，據美媒看到的一份文件顯示，伊朗已製定一套針對試圖通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）船隻的新規則，船隻需向新成立的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）提出申報。（網絡圖片）

在2月底，美國和以色列向伊朗發動軍事行動之前，任何來源的船隻都可以於霍爾木茲海峽自由航行。

惟自衝突爆發以來，伊朗威脅要襲擊任何未經伊斯蘭革命衛隊海軍許可，通過霍爾木茲海峽的船隻。部份船隻已經遭到攻擊，但絕大多數船主和營運商選擇不冒險讓船隻違抗伊朗的命令強行通過海峽。

儘管美國和中東國家一再發出警告，伊朗仍決心鞏固其對這片被其視為戰爭戰利品的海峽的控制權，而設立海峽管理局的舉動也證明了這一點。控制這條水道（全球五分之一的石油和液化天然氣都要經過這裏）將使伊朗對其鄰國和全球經濟擁有巨大的影響力。

「波斯灣海峽管理局」的這份申報表包含40多個問題，要求船隻申報船名和識別號碼、任何「曾用名」、出發國和目的地國。

該文件還要求提供註冊船主和經營人以及船員的國籍，以及貨物詳情。

根據波斯灣海峽管理局的規定，船隻必須透過電郵將上述資訊提交給主管部門，方可通過海峽。

波斯灣海峽管理局發給美媒的一封電郵警告稱，「完整準確的信息對於處理船隻的通航申請至關重要」，而「後續指示將通過電郵傳達」。

郵件中還寫道：「任何不正確或不完整的信息都將由申請人自行承擔全部責任，由此產生的任何後果也將由申請人自行承擔。」

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

5月7日的海事交通數據顯示，由於伊朗和美國正爭奪霍爾木茲的控制權，幾乎沒有油輪或貨輪通過該海峽。

分析師表示，伊朗任何形式的控制都將對經由該海峽的石油運輸產生長期影響。

海洋情報公司Kpler的賴特（Matt Wright）表示：「越來越多的證據表明，伊朗可能尋求盡可能長時間地保持對該海峽的戰略控制。與此同時，美國或許會容忍這種情況。」

美國官員曾多次表示，他們不會接受伊朗控制這一咽喉要道。

賴特估計，如果德黑蘭能夠控制這條水道，海峽運輸量將不會超過戰前平均值的一半，這將對全球油氣市場產生深遠影響。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

賴特補充說：「在伊朗長期控制該水道的情況下，海峽運輸量可能會回升到出口能力的40%至50%，但恢復正常水平是不可能的。」