歐洲熱浪｜男子攜2台移動冷氣機由上海飛巴黎　單台總成本¥1545元

歐洲持續高溫令當地移動冷氣機嚴重缺貨，長居巴黎的樓先生近日由上海飛往巴黎，利用公務艙連同會員的行李免費額度，順利托運2台國產雙管移動冷氣機到巴黎使用。單台連包裝、轉插花費1545元（人民幣，下同），在社交平台分享相關經歷後引發網民熱議。



巴黎冷氣機斷市 旅客由上海人肉帶回兩台

近日，網民樓先生於社交平台分享，成功從上海攜帶2台海信雙管移動冷氣機飛往巴黎，帖文隨即引來大批網民詢問細節。據內媒《極目新聞》報道，樓先生解釋帶冷氣機的緣由時稱：近期巴黎持續高溫，市面上移動空調全線售罄，雙管式款式更是買不到，歐洲同類產品售價昂貴，於是趁往返中法的機會從國內購入。

樓先生已成功帶兩台空調回巴黎。（小紅書）

樓先生搭乘法國航空航班，持有公務艙兩件免費托運行李額度，加上航司會員額外一件，合共3件免費行李，剛好容納兩台空調：一台留予自己使用，另一台贈送友人。飛抵法國後並未被海關抽查，他表示兩台空調總價值仍低於法國非歐盟入境430歐元個人免稅上限，就算被查亦不會有問題。

樓先生已成功帶兩台空調回巴黎。（小紅書）

單台共花費1545元

樓先生透露，出發前曾查詢法航客服，對方稱未有明文規定，僅表示以機場人員現場判斷為準。其後他看見其他網民成功托運的分享，便決定嘗試，同時做好後備方案：若機場不予託運，便即時辦理退貨。

樓先生已在巴黎使用帶回的移動空調。（小紅書）

成本方面，冷氣機本體售價約1500元，纏繞膜打包費15元，另加30元轉換插頭，單台全部開支合計1545元。他指歐洲當地普通移動冷氣機現時漲價至400至500歐元（折合約3,586至4,483港幣），遠比國內昂貴，且經常缺貨，而他選用的海信雙管款式，在歐洲市面也比較少見。

男子帶空調回巴黎，全套費用僅1412元。（小紅書）

全程托運免費，僅花費1412元。（小紅書）

現時樓先生已將冷氣機安裝在書房使用，他表示空間不大故而製冷效果足夠。歐洲多國連日受高溫警報影響，各地中國製移動冷氣機供不應求。據《極目新聞》早前報道，一名法國男子到上海出差，同樣人肉攜帶一台移動冷氣機返回巴黎，全套費用約1400元。