熊本熱爆飆破39℃只因「蓋了兩層棉被」？甜品店推烏龍麵刨冰消暑

日本梅雨季結束後，上空受「太平洋高氣壓」與「西藏高氣壓」籠罩，迎來極端高溫，熊本縣飆破39度，就有甜品店業者推出「烏龍麵剉冰（刨冰）」消暑，農民也必須更早起採收，甚至為果實套上保護袋防曬。



熊本縣中央區一間甜品店推出獨特的「烏龍麵剉冰」，作法是在細烏龍麵上鋪上甜鹹口味的牛肉片，再加上以阿蘇伏流水製成的剉冰，最後淋上明太子山藥泥和醬油。甜品店業者表示，希望人們看到刨冰時會感到驚喜，然後才能真正品嘗到烏龍麵的美味。

日本熊本縣熱爆飆破39度，當地甜品店業者推出「烏龍麵剉冰」消暑。（YouTube@TVBSNEWS01）

烏龍麵鋪上牛肉片 加剉冰後淋上明太子山藥泥和醬油：

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日本梅雨季結束後，熊本縣各地氣溫都逼近35度的酷暑日標準。這股極端高溫是由於「太平洋高氣壓」與「西藏高氣壓」在日本上空重疊，形同「蓋了兩層棉被」的效應。在熊本市中央區的上通地區，梅雨季結束後隔天，實測溫度已超過39度，天氣相當炎熱。有日本民眾表示，如果不穿風扇背心，肯定會暈倒。

高溫難耐也迫使農民必須調整作息。有日本農民表示，以前最早也要早上6點半才開始採收，但最近天氣太熱，早上5點就得開始工作。不只農民需要防曬，溫室裡的哈密瓜也被套上保護袋，防止果實被曬傷變色。

日本氣象專家預估，這波酷暑最高峰將落在7月下旬至8月上旬，而且氣溫將高於往年平均水平。

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