韓國警方破獲韓語TOPIK考試作弊案　涉110多人　大多為中國籍人士

韓國警方7月21日表示，日前查獲一宗韓國語能力考試（TOPIK）作弊案，並對110多名涉案人員立案調查，其中大部分為中國籍人士。



韓聯社報道，據首爾警察廳國際犯罪調查隊介紹，涉案犯罪集團涉嫌代替委託人參加韓國語能力考試，或者讓委託人佩戴小型耳機等電子設備參加考試，並向其提供答案。

報道指，該犯罪集團涉嫌以中國為據點，於2021年10月至2025年11月通過小紅書等社交媒體宣傳替考和作弊服務，對使用收發器等設備實施作弊收費約200萬韓元（約10,597港元），替考收費約800萬韓元（約42,387港元），由此非法獲利約7億韓元（約371萬港元）。

報道指，該犯罪集團涉嫌以中國為據點，於2021年10月至2025年11月通過小紅書等社交媒體宣傳TOPIK替考和作弊服務。(TOPIK)

警方表示，其中一名集團成員上月已被判處有期徒刑3年。警方日前還對負責運送電子設備的2人，以及參與替考（每次收取80萬韓元，約4,239港元）的韓國籍、中國籍人員共11人進行立案調查。

此外，警方還對涉嫌向該犯罪集團支付費用委託替考或作弊的101名中國籍委託人立案調查。這些人士主要為升學、獎學金申請、簽證延簽及入職韓國企業等所需的韓國語能力考試成績而委託作弊。