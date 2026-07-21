少女時代Yuri同款「大創墨鏡」賣爆！10元高CP值　韓國官網秒斷貨

韓國天團「少女時代」成員俞利（Yuri）出道19年，私下簡樸親民的真實生活模樣首度公開！日前她在熱門實境節目《我獨自生活》中，大方分享移居濟州島後的慢步調生活。沒想到節目播出後，她在騎電單車時配戴的一款太陽眼鏡意外引爆全網搶購。因為這款質感極佳的墨鏡居然出自「韓國大創（Daiso）」，一支僅售2000韓元（約10.6港元），超狂的高CP值瞬間讓官網與門市通通賣到斷貨！



移居濟州島化身「最美島民」！家具全買二手、墨鏡10元

今年36歲的俞利，去年選擇搬到濟州島展開全新生活，在節目中展現出極具生活感的一面。她不僅會親自到海邊採摘鹿尾菜下廚，家中的家具與家電更幾乎都是從二手交易網站淘來的。節目播出後，網友對她的日常穿搭與生活用品產生巨大好奇，俞利也貼心親自整理商品清單分享給粉絲。

日前少女時代成員俞利在熱門實境節目《我獨自生活》中騎電單車時配戴的一款太陽眼鏡意外引爆全網搶購。（截取自YouTube@MBC WORLD）

其中最引爆討論的，就是她平時騎電單車、幫鄰居遛狗時所配戴的黑色太陽眼鏡。網友起底後驚覺，這款看起來高級感十足的墨鏡，竟然不是上萬元的奢侈大牌，而是韓國大創販售的平價好物！

日前少女時代成員俞利在熱門實境節目《我獨自生活》中騎電單車時配戴的一款太陽眼鏡意外引爆全網搶購。（截取自YouTube@MBC WORLD）

官網秒售罄！韓國網友崩潰：原先就夠難搶了

「女神同款」的加持讓這款大創墨鏡熱度迅速炸裂，截至7月18日，該商品在韓國大創官網已顯示「暫時售罄」，實體門市也是一鏡難求。

該墨鏡在韓國大創官網已顯示「暫時售罄」。(韓國大創官網截圖)

按圖看少女時代俞利Yuri更多相片：

+ 13

延伸閲讀：

郭書瑤美國大解放！辣穿「透明短褲」蜜桃臀全看光：詢問率120%

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】