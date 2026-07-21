韓國56歲YouTuber直播中突然服毒亡　疑曾與觀眾爆發言語衝突

韓國近日傳出社會案件，1名50多歲的男性YouTuber疑似因為與觀眾發生爭執，竟然選擇在直播中服下毒藥，後續緊急送醫但宣告不治。更可怕的是，整個過程經由網路直播傳播，掀起軒然大波。



疑與網友吵架 韓國YouTuber「直播服毒」亡

韓媒報道，根據全羅南道新安郡警察局和消防局7月19日公布的消息，他們是在18日晚間8時30分左右接到報案，稱一名56歲、化名A的男性YouTuber在直播時失去意識，經過調查，報案人為當時正在觀看直播的觀眾，趕赴現場的消防人員將已經心臟驟停的A男送醫，但最終還是身亡。

1名50多歲的男性YouTuber疑似因為與觀眾發生爭執，竟然選擇在直播中服下毒藥。（Unsplash@Zulfugar Karimov）

據悉，A男經營着一個擁有約130名訂閱者的YouTube頻道，他經常直播並與觀眾對話。警方展開調查後發現：A男事發前不久正在進行網路直播，結束前突然與1名觀眾發生爭執，隨後在直播中服毒，嚇得觀眾趕緊報案。

目前警方正在分析已保存的直播影片、以調查事件的具體情況。如果確認有煽動極端行為或在直播中使用侮辱性言詞施加心理壓力等犯罪行為，警方將考慮對涉事人員提起刑事訴訟。

有鑑於令人震驚的畫面透過直播、被即時曝光給大量觀眾，這次事件再次凸顯了個人直播平台缺乏安全保障。

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