美國防部確認第四名於伊拉克陣亡士兵身份　美軍陣亡人數增至18人

美國軍方近期公布第三名相信在伊朗襲擊約旦基地事件中喪生的士兵姓名，並確認了一名在伊拉克陣亡的美軍士兵身份，使得自伊朗戰爭爆發以來美軍陣亡人數上升至18人。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，伊朗周二聲稱襲擊位於科威特、巴林和約旦的美國目標以及霍爾木茲海峽的一艘船隻後，美軍連續第11個夜晚對伊朗發動空襲。

伊朗首都德黑蘭市中心掛起一幅美國總統特朗普（Donald Trump）躺在棺木內的大型廣告版。圖攝於7月15日。(Reuters)

報道指，美國官員表示，本月已有近100名美軍士兵在伊朗的攻擊中受傷。而美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）則告訴國會議員，伊朗戰爭已耗資約375億美元。但多位知情人士表示，實際總成本可能遠高於此。

美伊雙方在6月下旬重啟互襲，副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）此前在談到與美國的諒解備忘錄時稱，「實際上，美國已經違反並暫停其所有承諾，因此我們也暫停我們在該備忘錄下的所有義務，目前沒有履行任何一項。」